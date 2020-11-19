Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segundo turno na Capital

Partido de Casagrande apoiará Coser contra Pazolini em Vitória

Governador não deve entrar pessoalmente na campanha do petista, mas sua legenda, o PSB, pretende fechar com Coser, conforme é o desejo dos dirigentes

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:37

Públicado em 

19 nov 2020 às 18:37
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande e João Coser
Renato Casagrande e João Coser Crédito: Montagem: Vitor Vogas
Ainda não é oficial, mas é só uma questão de tempo: o PSB, o partido do governador Renato Casagrande, apoiará a candidatura do ex-prefeito João Coser (PT), no 2º turno da eleição a prefeito de Vitória, contra o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos). Atenção: o PSB, partido do governador. Não o governo Casagrande (pelo menos oficialmente), tampouco a pessoa do governador. Ao que tudo indica, aliás, Casagrande não deve mesmo entrar pessoalmente na campanha eleitoral em Vitória, ao lado de Coser.
Quanto a seu partido e respectiva militância, já é outra história. E é claro que, mesmo que de modo indireto, também há aí a digital de Casagrande, que vem a ser, afinal, o principal líder do PSB no Espírito Santo.
A “fumacinha branca” pode sair ainda na noite desta quinta-feira (19) da sede do PSB, com uma pomba (símbolo da sigla) que sairá batendo asas em direção a uma estrela vermelha. Está marcado um encontro informal, mas definitivo (até pelo tempo exíguo), entre dirigentes e alta patente do PSB.
A decisão oficial ficou a cargo da Executiva Estadual do PSB, em diálogo com a Executiva Municipal de Vitória. No Estado, o partido é comandado por Alberto Gavini. Em Vitória, por Juarez Vieira.
Apuramos que a reunião desta noite será praticamente uma formalização de algo que já está decidido pelos dirigentes e que traduz o desejo predominante. O apoio explícito a Coser é a tese defendida pelos caciques do PSB no Estado, até por uma questão de coerência político-ideológica.

Veja Também

Bancada inteira do partido de Luciano e Gandini na Câmara vai com Pazolini no 2º turno

Embora hoje mais ao centro que o PT, o PSB convive historicamente com o partido do ex-presidente Lula no mesmo hemisfério do mapa político nacional: o hemisfério esquerdo. Inclusive, apoiou todo o governo Lula, enquanto Coser era prefeito de Vitória.
Nessa condição, o então prefeito também pôde contar com o apoio do PSB a seu governo (2005/2012) na Capital. Para dar um exemplo, o atual vice-prefeito de Vitória, Sérgio Sá, foi secretário municipal de Habitação, pela primeira vez, na administração de Coser.
No primeiro governo Casagrande, de 2011 a 2014, o PT apoiou formalmente o governo, ocupou secretarias de Estado, como a de Turismo e a de Assistência Social, e, ainda mais importante, teve o vice-governador de Casagrande, Givaldo Vieira (hoje rompido com Coser, mas então um aliado importantíssimo dele no partido).
Em resumo, a proximidade do PSB com o PT e especificamente com Coser é histórica. Enquanto isso, no outro prato da balança, os dirigentes socialistas encontram o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos), que não só praticou oposição por quase dois anos ao governo Casagrande na Assembleia (embora não com discurso ideológico) e que vem a ser um jovem e ascendente líder político declaradamente de direita (embora não declaradamente bolsonarista, como é, por exemplo, o Capitão Assumção, e como adversários de Pazolini vêm dizendo desde a virada do 1º para o 2º turno).
Por tudo isso, uma fonte da coluna com excelente trânsito não só na cúpula do partido mas também no andar de cima do Palácio Anchieta antecipa sem rodeios para a coluna: “Cem por cento de chances de o PSB apoiar João Coser. O governador não vai entrar na campanha. A militância do partido, sim”.

Veja Também

Gandini decide ficar neutro no 2º turno em Vitória

Na verdade, a chance de o PSB apoiar Pazolini, por óbvio, nunca existiu. A dúvida remanescente era se o PSB poderia ficar neutro, em vez de confirmar apoio a Coser. Mas a hipótese de neutralidade está descartada.
“Cresci na esquerda. Pazolini é um bom rapaz, com bons princípios, também quer o melhor para Vitória, assim como o João [Coser], mas, como partido de centro-esquerda, por uma questão partidária, entendemos que o PSB deve apoiar quem está mais do lado do povo e demonstra preocupação maior com as questões sociais”, afirma outro graduado socialista, sob condição de anonimato.

A CONVERSA DE COSER COM CASAGRANDE

Na última terça-feira (17), Coser foi pessoalmente ao encontro de Casagrande, na “Meca dos aliados governistas” em que o Palácio Anchieta se transformou. O candidato do PT foi recebido pelo governador e, durante a audiência, pediu-lhe de modo direto que ele entrasse pessoalmente em sua campanha e declarasse apoio a ele para ajudá-lo a derrotar Pazolini (por assim dizer, um adversário em comum). De Casagrande, ouviu um “não” muito educado e, político experimentado que é, compreendeu e aceitou a decisão sem problema algum.
Em contrapartida, Coser foi atendido em outro pleito: o petista pediu a Casagrande para liberar secretários de Estado para apoiá-lo de maneira pública agora, no 2º turno. O governador concordou. E pelo menos um integrante do 1º escalão do governo já está pronto para ingressar na campanha de Coser.
Filiado ao PSB, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ocupou um cargo na Prefeitura de Vitória durante a administração de João Coser. Na época, o secretário era filiado ao MDB, que não só apoiava o segundo mandato de Coser (2009/2012) como tinha o vice-prefeito, o jornalista Tião Barbosa. No meio desse mandato, Casagrande venceu a eleição para o governo em 2010. E, por indicação do MDB (então partido de Paulo Hartung e então parceiro de Casagrande), Damasceno foi nomeado secretário estadual de Transportes e Obras Públicas.
Aos poucos Damasceno aproximou-se politicamente de Casagrande e se integrou ao projeto do PSB. No primeiro turno, apoiou a candidatura do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania). Mas seu vínculo com Coser persiste. E agora falou mais alto.

Veja Também

Derrotado nas urnas, Vandinho Leite vai ficar neutro no 2º turno na Serra

RECAPITULANDO: PSOL, PCDOB E PP

Recapitulando: outros dois partidos ainda mais à esquerda que o PT, o PSOL e o PCdoB, já anunciaram oficialmente apoio a Coser, para zero surpresa de todos, até pelos contornos de polarização político-ideológica que o 2º turno em Vitória tem adquirido.
O Progressistas (PP) não é um partido de esquerda, mas é aliado importante do governo Casagrande, onde dirige a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, e, no 1º turno, apoiou o candidato do PSB à prefeitura, Sérgio Sá. O partido optou pela neutralidade no 2º turno, e a direção do partido liberou sua militância para apoiar quem quiser.

REDE SUSTENTABILIDADE

A Rede Sustentabilidade também apoiou Sérgio Sá no 1º turno, mas, diferentemente do PP, é um partido de esquerda e até compôs dobradinhas com o PT de João Coser em alguns grandes municípios capixabas. Em Vila Velha e em Cachoeiro de Itapemirim, houve uma aliança recíproca entre as duas siglas. Também na noite desta quinta-feira, líderes da Rede terão uma reunião que tende a ser decisiva.
A única decisão já tomada pelo partido é que, também por divergências ideológicas, não há a mais remota chance de apoio a Pazolini. Restam a neutralidade ou o apoio a Coser. Na tarde desta quinta-feira, o senador Fabiano Contarato, estrela da Rede no Espírito Santo, fez manifestação pública em favor de João Coser.

Veja Também

Vila Velha: Neucimar Fraga declara apoio a Arnaldinho Borgo

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES NO ES

Fabio Duarte diz que Audifax não limpa bairros de líderes comunitários adversários

Vidigal: "Revezamento com Audifax foi simplesmente coincidência"

Segundo turno: veja a entrevista com Max Filho, candidato a prefeito de Vila Velha

Segundo turno: veja a entrevista com Arnaldinho Borgo, candidato a prefeito de Vila Velha

Em Cariacica, Sandro Locutor anuncia apoio a Euclério Sampaio no segundo turno

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória PSB Renato Casagrande João Coser Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vila Velha
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados