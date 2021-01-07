Presidência da Assembleia: pode ter chegado a vez de Marcelo Santos

Marcelo Santos pode atropelar na reta final da eleição da Mesa Diretora da AssembleiaCrédito: Amarildo
A eleição é da Assembleia Legislativa, mas a escolha do próximo presidente da Casa de Leis, marcada para 1º de fevereiro, é sempre diretamente influenciada pela vontade do Palácio Anchieta, e dessa vez não será diferente. O governo Casagrande ainda não definiu o rosto que terá o seu apoio para presidir o Legislativo, mas já definiu o perfil buscado, assim resumido por um conselheiro do governador: “Tem que ser um deputado em quem ele possa confiar cegamente”. Outro auxiliar de Casagrande define assim: “O rosto será o daquele que der ao governador maior segurança para ‘flutuar’ ali na Assembleia como fez nos últimos dois anos, ou até melhor”.
O atual presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), trabalha para viabilizar sua reeleição para mais um biênio no cargo (seriam seis ao todo). Dois deputados do PSB, partido do governador, também são cotados: o ex-líder do governo, Eustáquio de Freitas, e principalmente o atual, Dary Pagung. Mas um rosto parece estar começando a se desenhar nos bastidores, com tinta invisível, porém mais forte e indelével: o do deputado Marcelo Santos (Podemos).
Discreto como é do seu feitio, sem fazer nenhum movimento brusco, Marcelo pode despontar como a grande aposta de Casagrande dessa vez, se este não quiser pagar para ver mais dois anos de Erick Musso na presidência (e, segundo conselheiros do Palácio, não o quer). Marcelo, assim, pode ser nessa corrida rumo ao comando da Casa aquele carro-fantasma que só vai aparecer atropelando na reta final, quando a vitória já estiver no papo. Mas por que Marcelo?
Para começarmos a responder a essa pergunta, temos que primeiro fazer outra: por que não Erick? Não é que Casagrande tenha veto ao atual presidente, com quem reatou e mantém boa relação. É que, basicamente, após o trauma imposto ao governo em novembro de 2019, com a frustrada tentativa de antecipar em mais de 400 dias essa eleição que só agora acontece, Erick deixou de cumprir aquele pré-requisito citado lá no início: não é enxergado de jeito nenhum por colaboradores de Casagrande como alguém “em quem ele possa confiar cegamente”. Afinal, dentro do Palácio, o episódio sempre foi tratado desde o primeiro instante, sem rodeios, como traição e quebra de acordo com o governador.
Se Erick conseguir se viabilizar por conta própria, independentemente da preferência do governo, bem, Casagrande não deve se opor. Mas, como assegura um conselheiro palaciano, o governador prefere um nome alternativo ao de Erick e, muito cuidadosamente, em suas conversas individuais inauguradas nesta quarta-feira (6) com os deputados sobre o tema, busca construir um presidente que lhe seja mais leal:
“O segundo tempo de governo [isto é, o segundo biênio] é sempre muito mais complicado no relacionamento com a Assembleia, porque já começa a entrar no radar dos deputados a própria reeleição ao fim do mandato. O projeto do Renato, então, é ter paz na Assembleia. Se ele perceber a possibilidade de ter paz na Assembleia, tendo ainda a chance de emplacar outro presidente que não o Erick, ele o fará”, garante o conselheiro.
E é aí que entra Marcelo Santos. Dentro do governo, nas reuniões de Casagrande com seu núcleo político, a carta com o rosto do deputado está na mesa (ou já na manga do governador) e seu nome é trabalhado seriamente como possibilidade. Mas Marcelo também é um ótimo aliado de Erick. O veterano deputado seria, então, candidato contra o atual presidente?
Não, nesse arranjo projetado, Marcelo não disputaria contra Erick, mas no lugar do atual presidente, numa grande “concertação” em que todos sairiam ganhando.
Marcelo pode ser bom para os dois lados, o que vem a ser, exatamente, seu maior trunfo nesse processo: muito hábil articulador de bastidores, o decano da Assembleia é, ao mesmo tempo, muito leal ao governo Casagrande e muito próximo a Erick na atual cúpula da Casa. Entre todos os deputados, é possivelmente o que melhor transita entre os dois lados, inclusive ajudando a fazer o meio de campo entre o chefe do Executivo e o do Legislativo.
Nessa condição, Marcelo pode se firmar na eleição da Mesa justamente como um candidato da conciliação, fazendo esse elo político entre o grupo de Casagrande e o de Erick (o mesmo de Lorenzo Pazolini e de Roberto Carneiro).
Marcelo pode liderar uma chapa única, de consenso, que agrade a todas as partes, garantindo governabilidade e paz para Casagrande nos próximos dois anos e não tirando de Erick os muitos cargos que o atual presidente mantém na Casa (mas que podem também ser compensados com sobras pelas centenas de cargos comissionados que o atual chefe da Assembleia e seu grupo têm a preencher agora na Prefeitura de Vitória). Ninguém se choca, todos chegam a um entendimento, preservam seus interesses e viram aliados político-eleitorais, visando a 2022.
Até porque, no fundo, o grupo de Erick não quer esticar a corda e bater de frente com Casagrande nos próximos dois anos, muito pelo contrário, ainda mais agora que Pazolini está recém-empossado, já disse (no ato de posse) que Vitória hoje tem capacidade próxima a zero de investimentos com recursos próprios e, portanto, precisará imensamente da mão amiga do governo estadual, por meio de convênios e repasses.
Ao mesmo tempo, ter Marcelo lá na presidência no lugar de Erick, zelando também por seus interesses, é, para esse grupo, muito melhor do que ter, por exemplo, um Dary Pagung ou um Freitas no comando do Legislativo estadual.
Enfim, passar o cajado na Assembleia para as mãos de seu também parceiro Marcelo Santos não é, para Erick, de modo algum, o pior dos cenários. De todo modo, não é um arranjo tão simples, pois, antes de qualquer outro passo, Erick teria que ser convencido a não concorrer de novo (o que na prática significa abdicar de muito poder). Tem que ser um acordo excelente para o próprio Erick, que faça os olhos dele brilharem. O que o Palácio pode oferecer a ele para compensar essa "renúncia" e conseguir convencê-lo? Resposta: a possibilidade de crescer eleitoralmente com vistas a 2022. E é aí que esse arranjo fica verdadeiramente interessante.
O “prêmio de consolação” para Erick, cogitado hoje dentro do Palácio Anchieta, pode ser maior do que se imagina. É o que você descobrirá na sequência desta coluna.
Os trunfos pessoais e políticos de Marcelo Santos nessa eleição
“Deputado em quem Casagrande pode confiar cegamente pelos próximos dois anos”? Check. Marcelo, na visão de casagrandistas, cumpre integralmente e com louvor esse pré-requisito. Ele já deu provas disso inclusive indo para certo sacrifício político, quando aceitou abrir mão da nomeação para secretário estadual de Esportes, em janeiro de 2019, em acordo com o governo, só para não deixar que Luiz Durão (então recém-acusado de estupro e agora inocentado e de volta à Assembleia) entrasse imediatamente em sua vaga, como 1º suplente.
No mês seguinte, mesmo que meio mundo conheça sua vontade de ir para o TCES, Marcelo mais uma vez engoliu em seco, e viu Casagrande preferir indicar Luiz Carlos Ciciliotti (então no PSB) para a vaga de Valci Ferreira. Ele soube esperar sua vez calado.
Nas sessões da Assembleia, mesmo não exercendo o cargo de direito, muitas vezes Marcelo operou na prática como um “líder informal” do governo nos últimos dois anos (aliás, desde a transição de Hartung para Casagrande, no fim de 2018).
Mas há outras credenciais de Marcelo nesse processo eleitoral. Uma delas é que, após ter perdido três eleições seguidas para prefeito de Cariacica em 2008, 2012 e 2016, ele dessa vez saiu muito fortalecido das últimas eleições municipais: além de ter ajudado a eleger seu parceiro de longa data Euclério Sampaio (DEM) em seu reduto, emplacou muitos candidatos apoiados por ele em prefeituras do interior.
E há o seu já citado ótimo trânsito entre Erick e Casagrande, como um limpador de para-brisa. O caso da eleição da Mesa antecipada por Erick em novembro de 2019 é emblemático: na noite da véspera, Marcelo testemunhou, no Palácio Anchieta, o acordo celebrado entre o governador e o presidente da Assembleia. Na manhã seguinte, a pedido de Erick, presidiu como vice-presidente da Mesa a sessão especial convocada intempestivamente pelo presidente para a eleição antecipada.
Depois que o governador veio a público protestar e moveu céus e terras para desfazer aquilo, Marcelo foi o primeiro dos protagonistas a também vir a público, em entrevista a esta coluna, para fazer um mea-culpa. Sem poupar Erick, classificou o episódio como um erro e relatou que tentou dissuadir o presidente até o último instante (versão que Erick jamais desmentiu). Foi mais uma prova de Marcelo de que, se tiver que escolher, fica com o Palácio Anchieta.