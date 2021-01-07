Presidência da Assembleia: pode ter chegado a vez de Marcelo Santos

“Deputado em quem Casagrande pode confiar cegamente pelos próximos dois anos”? Check. Marcelo, na visão de casagrandistas, cumpre integralmente e com louvor esse pré-requisito. Ele já deu provas disso inclusive indo para certo sacrifício político, quando aceitou abrir mão da nomeação para secretário estadual de Esportes, em janeiro de 2019, em acordo com o governo, só para não deixar que Luiz Durão (então recém-acusado de estupro e agora inocentado e de volta à Assembleia) entrasse imediatamente em sua vaga, como 1º suplente.

No mês seguinte, mesmo que meio mundo conheça sua vontade de ir para o TCES, Marcelo mais uma vez engoliu em seco, e viu Casagrande preferir indicar Luiz Carlos Ciciliotti (então no PSB) para a vaga de Valci Ferreira. Ele soube esperar sua vez calado.

Nas sessões da Assembleia, mesmo não exercendo o cargo de direito, muitas vezes Marcelo operou na prática como um “líder informal” do governo nos últimos dois anos (aliás, desde a transição de Hartung para Casagrande, no fim de 2018).

Mas há outras credenciais de Marcelo nesse processo eleitoral. Uma delas é que, após ter perdido três eleições seguidas para prefeito de Cariacica em 2008, 2012 e 2016, ele dessa vez saiu muito fortalecido das últimas eleições municipais: além de ter ajudado a eleger seu parceiro de longa data Euclério Sampaio (DEM) em seu reduto, emplacou muitos candidatos apoiados por ele em prefeituras do interior.

E há o seu já citado ótimo trânsito entre Erick e Casagrande, como um limpador de para-brisa. O caso da eleição da Mesa antecipada por Erick em novembro de 2019 é emblemático: na noite da véspera, Marcelo testemunhou, no Palácio Anchieta, o acordo celebrado entre o governador e o presidente da Assembleia. Na manhã seguinte, a pedido de Erick, presidiu como vice-presidente da Mesa a sessão especial convocada intempestivamente pelo presidente para a eleição antecipada.

Depois que o governador veio a público protestar e moveu céus e terras para desfazer aquilo, Marcelo foi o primeiro dos protagonistas a também vir a público, em entrevista a esta coluna, para fazer um mea-culpa. Sem poupar Erick, classificou o episódio como um erro e relatou que tentou dissuadir o presidente até o último instante (versão que Erick jamais desmentiu). Foi mais uma prova de Marcelo de que, se tiver que escolher, fica com o Palácio Anchieta.

