Após 100 dias sem titular, Vitória nomeia secretário de Cultura

Prefeitura de Vitória estava sem secretário titular de Cultura desde o início do mandato Crédito: Reprodução TV Gazeta

Luciano Gagno é professor universitário e formado em Direito. Ele vinha acumulando as funções de secretário e subsecretário desde fevereiro e vai receber um salário de R$ 13.871,15.

Em março, ao ser questionada sobre a ausência de um titular na pasta, a Prefeitura de Vitória já havia informado que o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) cogitava a possibilidade de efetivar Gagno no cargo de secretário. Segundo a administração atual, Pazolini "estava satisfeito com o trabalho que o secretário em exercício vinha desenvolvendo".

INDEFINIÇÃO NOS ÚLTIMOS MESES

Nos últimos três meses, a Secretaria de Cultura de Vitória foi comandada interinamente por três pessoas diferentes. A indefinição de um nome à frente da pasta vinha gerando insatisfação e críticas entre profissionais de cultura da Capital. A categoria é uma das mais afetadas pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Nos 15 primeiros dias de mandato de Pazolini, a pasta ficou sob responsabilidade da subsecretária de Comunicação, Valéria Morgado. Logo depois, Luciano Gagno, que havia sido nomeado subsecretário, acumulou as funções como secretário interino até que um nome fosse anunciado para comandar a Secretaria de Cultura.