Eleições 2020

Alexandre Xambinho: veja as propostas do candidato a prefeito da Serra

A Gazeta entrevistou o deputado estadual e candidato para comandar a Serra pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:10

O deputado estadual e candidato a prefeito da Serra Alexandre Xambinho (PL) conversou com A Gazeta sobre as suas propostas para solucionar alguns problemas que o município tem enfrentado. A partir de perguntas de leitores e de repórteres que cobrem o cotidiano da cidade, o candidato apresentou as suas ideias para as áreas de assistência social, segurança pública, trânsito, serviço público e infraestrutura. O deputado é o primeiro da série de entrevistas com os candidatos que querem comandar o município mais populoso do Espírito Santo pelos próximos quatro anosVeja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra nas eleições municipais de 2020 serão divulgadas entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). As publicações serão por ordem alfabética, considerando o nome de urna registrado pelos candidatos na Justiça Eleitoral.
Magno Malta e Alexandre Xambinho fizeram a convenção de seu partido na Serra
O ex-senador Magno Malta conduziu a convenção do PL que lançou a candidatura de Alexandre Xambinho na Serra Crédito: Reprodução/Facebook
Xambinho é o mais jovem entre os candidatos a prefeito do município, com 33 anos. Ele já foi vereador da Serra, eleito em 2012 e 2016, e atualmente é deputado estadual, eleito em 2018. Morador de Barcelona, ele foi filiado à Rede, do prefeito Audifax Barcelos, entre 2016 a 2019, e venceu duas eleições pela sigla. O parlamentar deixou o partido no ano passado e cogitou entrar no Republicanos, do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, e do deputado federal Amaro Neto. 
Como Amaro quase foi candidato, acabou se filiando ao PL, onde foi recebido pelo ex-senador Magno Malta, presidente do partido. Xambinho é formado em administração de empresas e é técnico em meio ambiente. Veja o perfil completo dele aqui.
Na última quarta-feira (21), Xambinho teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral. A decisão é baseada na falta de prestação de contas da vice dele, Carla Zavier (Republicanos). Como eles formam uma chapa nas eleições deste ano, a sentença se estende ao candidato a prefeito. O candidato trocou de vice e a vaga agora é ocupada por Ciglei Lira (Republicanos). Com isso, a chapa foi julgada novamente pela Justiça Eleitoral, que deferiu a candidatura de Xambinho.
Atualização em 26 de outubro: Xambinho teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral, por conta de irregularidades na prestação de conta de sua vice. Carla Xavier renunciou à posição na chapa e Ciglei Lira (Republicanos) entrou em seu lugar, como nova vice do candidato a prefeito.

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

