Vídeo mostra motociclista ‘dando grau’ antes de atingir casal na Serra; idoso morreu

José Geraldo Torres, de 82 anos, morreu no local e Maria Auxiliadora Torres, de 78 anos, ficou ferida e foi levada para um hospital; atropelamento ocorreu na noite de segunda-feira (17)

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:04

Um vídeo obtido por A Gazeta mostra o momento em que o casal José Geraldo Torres, de 82 anos, e Maria Auxiliadora Torres, de 78 anos, é atropelado por um motociclista. As imagens mostram que, quando atingiu as vítimas, o condutor estava 'dando grau' – manobra em que o piloto ergue a roda dianteira da moto para exibição. O acidente aconteceu por volta das 19h de segunda-fewira (17), na Avenida Brasília, em Porto Canoa, na Serra. O idoso morreu no local e a esposa dele ficou ferida.

A cena é forte, por isso a gravação foi borrada. Maria Auxiliadora foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no município. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde dela. Testemunhas afirmaram que o casal seguia para uma igreja da região no momento do atropelamento.

O motociclista fugiu a pé após o atropelamento, abandonando o veículo na avenida. Segundo o diretor de Trânsito da Serra, Fábio Alves, a moto estava irregular, adulterada e registrada em nome de outra pessoa.

"É uma situação que nos deixa tristes, é uma vida que é perdida. Um cidadão com uma total irresponsabilidade, e a informação é de que ele estava empinando a motocicleta, isso vai ser apurado. Então, para além de uma infração de trânsito, caracteriza um crime de trânsito e se agrava com a omissão de socorro", afirmou.

Momento em que motociclista 'dando grau' atropela casal de idosos Crédito: Videomonitoramento

Como houve morte no acidente, a ocorrência foi assumida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). Agentes do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) seguiram no local para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para ter mais detalhes sobre a ocorrência e a investigação do caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Homem de 82 anos morreu após ser atropelado por motociclista em Porto Canoa, na Serra Crédito: Daniel Marçal

