Vídeo mostra motociclista ‘dando grau’ antes de atingir casal na Serra; idoso morreu

José Geraldo Torres, de 82 anos, morreu no local e Maria Auxiliadora Torres, de 78 anos, ficou ferida e foi levada para um hospital; atropelamento ocorreu na noite de segunda-feira (17)

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:04

m homem de 82 anos, identificado como José Geraldo Torres, morreu na noite desta segunda-feira (17), após ser atingindo por um motociclista “dando grau” enquanto pilotava. O caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Porto Canoa, na Serra.

Um vídeo obtido por A Gazeta mostra o momento em que o casal José Geraldo Torres, de 82 anos, e Maria Auxiliadora Torres, de 78 anos, é atropelado por um motociclista. As imagens mostram que, quando atingiu as vítimas, o condutor estava 'dando grau' – manobra em que o piloto ergue a roda dianteira da moto para exibição. O acidente aconteceu por volta das 19h de segunda-fewira (17), na Avenida Brasília, em Porto Canoa, na Serra. O idoso morreu no local e a esposa dele ficou ferida.

A cena é forte, por isso a gravação foi borrada. Maria Auxiliadora foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no município. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde dela. Testemunhas afirmaram que o casal seguia para uma igreja da região no momento do atropelamento.

O motociclista fugiu a pé após o atropelamento, abandonando o veículo na avenida. Segundo o diretor de Trânsito da Serra, Fábio Alves, a moto estava irregular, adulterada e registrada em nome de outra pessoa. 

"É uma situação que nos deixa tristes, é uma vida que é perdida. Um cidadão com uma total irresponsabilidade, e a informação é de que ele estava empinando a motocicleta, isso vai ser apurado. Então, para além de uma infração de trânsito, caracteriza um crime de trânsito e se agrava com a omissão de socorro", afirmou.

Momento em que motociclista 'dando grau' atropela casal de idosos
Momento em que motociclista 'dando grau' atropela casal de idosos Crédito: Videomonitoramento

Como houve morte no acidente, a ocorrência foi assumida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). Agentes do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) seguiram no local para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para ter mais detalhes sobre a ocorrência e a investigação do caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Homem de 82 anos morreu após ser atropelado por motociclista em Porto Canoa, na Serra
Homem de 82 anos morreu após ser atropelado por motociclista em Porto Canoa, na Serra Crédito: Daniel Marçal
