Bairro Olaria

Criminosos roubam carro e atiram na direção de vítima em Vila Velha; vídeo

Mesmo após tomarem veículo— um veículo Gol G5 -, um dos assaltantes disparou contra o proprietário. O disparo, entretanto, não chegou a atingi-lo

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 12:38

Um morador do bairro Olaria, em Vila Velha, viveu momentos de terror na noite de sábado (22), após ser rendido por três criminosos armados no momento em que chegava em casa. Ele teve o veículo levado pelos assaltantes. Durante a fuga, um dos bandidos ainda atirou contra a vítima, que não foi atingida.

Vídeos compartilhados nas redes sociais, e aos quais a reportagem de A Gazeta teve acesso, mostram a ação dos criminosos. É possível ver, nas imagens registradas por câmaras de segurança instaladas na região, que a abordagem ao proprietário ocorre assim que ele estaciona o carro em frente ao portão de casa. Quando a vítima desce do veículo para colocá-lo na garagem, os criminosos se aproximam dele, a pé, e anunciam o assalto (veja acima).

Criminosos abordam homem e roubam veículo em bairro de Vila Velha Crédito: Reprodução

Na mesma imagem também é registrado o momento em que, mesmo após tomarem seu carro — um veículo Gol G5 -, um dos assaltantes atira contra a vítima. O disparo, entretanto, pelo que mostra a gravação, não chega a atingi-lo. Após a partida dos assaltantes, o homem permanece sozinho na rua, falando aparentemente com alguém ao telefone.

Na manhã deste domingo (23), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) informou que foi acionada via 190 por um solicitante que relatou ter sido abordado por três indivíduos, que o renderam e levaram seu veículo. Durante o roubo, segundo o próprio homem, um dos criminosos tentou atirar nele.

Ainda segundo a PMES, uma guarnição foi enviada ao local indicado, onde populares confirmaram o assalto, mas a vítima não foi encontrada. Os militares tentaram contato telefônico com o solicitante, porém não obtiveram retorno.

Já a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, de acordo com PCES, nenhum suspeito foi detido e o veículo ainda não foi recuperado. A corporação reforçou a importância da ajuda da população.

Informações que possam colaborar com o caso podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia 181 — o anonimato é garantido, e todas as denúncias são verificadas.

