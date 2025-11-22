Corrida vai interditar 3ª Ponte e ruas de Vitória e Vila Velha neste sábado (22)

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:32
Atenção, condutores e pedestres! Para realização da Corrida Luzes da Cidade, a Terceira Ponte será parcialmente interditada a partir das 20h deste sábado (22). Além da via que conecta Vitória e Vila Velha, ruas e avenidas dois dois municípios também sofrerão alterações no trânsito.
A corrida tem percurso de 7 quilômetros com largada na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, às 20h. De acordo com o traçado, dentro do município canela-verde, as interdições são as seguintes:
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, todo o trajeto será acompanhado por agentes da Guarda Municipal até a entrada da Terceira Ponte — na altura da Rua Sergipe. As vias bloqueadas no município serão liberadas gradualmente após a passagem de todos os participantes e, assim, a expectativa é que todas elas estejam liberadas até 22h.
No caso da Terceira Ponte, o trecho até a Capital será parcialmente interditado em direção à Praça João Chrisóstomo Belesa (também conhecida como Praça Vernersbach), em frente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na Enseada do Suá. Na ponte, motoristas e corredores vão dividir o espaço e, por isso, a via terá uma sinalização especial a partir de 19h.
Dentro de Vitória, os participantes passarão pela Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio, retornando pela Rua Tenente Mário Francisco Brito (rua do Corpo de Bombeiros) e por baixo da Terceira Ponte até chegar a Rua Desembargador Homero Mafra, onde está situado o Tribunal de Justiça do Estado.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, as vias serão parcialmente interditadas a partir de 20h. Além disso, na Capital, a Avenida Capitão João Brandão também será bloqueada logo após a largada realizada em Vila Velha para garantir o acesso dos atletas à Rua Desembargador Homero Mafra. As vias também serão liberadas conforme a passagem dos atletas.
Outras duas corridas de rua também vão provocar bloqueios parciais e mudanças no trânsito de Vitória e Vila Velha no domingo (23). Veja abaixo como fica:
Circuito Sesc pelo Diabetes
Corrida da Cidadania
