Corrida vai interditar 3ª Ponte e ruas de Vitória e Vila Velha neste sábado (22)

Vias vão servir de passagem para atletas em um percurso total de 7 quilômetros; sinalização especial começa às 19h

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:32

Atenção, condutores e pedestres! Para realização da Corrida Luzes da Cidade, a Terceira Ponte será parcialmente interditada a partir das 20h deste sábado (22). Além da via que conecta Vitória e Vila Velha, ruas e avenidas dois dois municípios também sofrerão alterações no trânsito.

A corrida tem percurso de 7 quilômetros com largada na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, às 20h. De acordo com o traçado, dentro do município canela-verde, as interdições são as seguintes:

Rua Cabo Aylson Simões

Avenida Jerônimo Monteiro

Avenida Champagnat

Avenida Hugo Musso

Rua Vinícius Torres

Rua São Paulo

Rua Sergipe

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, todo o trajeto será acompanhado por agentes da Guarda Municipal até a entrada da Terceira Ponte — na altura da Rua Sergipe. As vias bloqueadas no município serão liberadas gradualmente após a passagem de todos os participantes e, assim, a expectativa é que todas elas estejam liberadas até 22h.

No caso da Terceira Ponte, o trecho até a Capital será parcialmente interditado em direção à Praça João Chrisóstomo Belesa (também conhecida como Praça Vernersbach), em frente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na Enseada do Suá. Na ponte, motoristas e corredores vão dividir o espaço e, por isso, a via terá uma sinalização especial a partir de 19h.

Dentro de Vitória, os participantes passarão pela Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio, retornando pela Rua Tenente Mário Francisco Brito (rua do Corpo de Bombeiros) e por baixo da Terceira Ponte até chegar a Rua Desembargador Homero Mafra, onde está situado o Tribunal de Justiça do Estado.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, as vias serão parcialmente interditadas a partir de 20h. Além disso, na Capital, a Avenida Capitão João Brandão também será bloqueada logo após a largada realizada em Vila Velha para garantir o acesso dos atletas à Rua Desembargador Homero Mafra. As vias também serão liberadas conforme a passagem dos atletas.

Outras corridas

Outras duas corridas de rua também vão provocar bloqueios parciais e mudanças no trânsito de Vitória e Vila Velha no domingo (23). Veja abaixo como fica:

Circuito Sesc pelo Diabetes

Com largada às 6h30 de domingo (23), a prova terá 7 km entre a avenida Dante Michelini e a Norte Sul. Será implantada uma faixa reversível para permitir o fluxo de quem segue sentido Camburi. A ciclofaixa ficará suspensa durante o evento.

Corrida da Cidadania

Também no domingo (23), às 6h30, a largada acontece em frente ao Shopping Vitória. A prova conta com duas opções de trajeto: 5km e 10km. O percurso segue pela avenida Américo Buaiz até o McDonald's (primeiro retorno) e depois até a rua Clóvis Machado (segundo retorno). A via em frente ao shopping (sentido Camburi) será interditada a partir das 4h para montagem do pórtico de largada. A ciclofaixa ficará suspensa e as demais interdições serão parciais, com liberação conforme avanço dos atletas;

O acesso à Ilha do Boi será pela rua Marília Rezende Scarton Coutinho, e a saída, pela rua José Miranda Machado.

