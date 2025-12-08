Motorista de carro morre em colisão com caminhão na BR 262, em Marechal Floriano

O motorista de um carro morreu em um acidente envolvendo o veículo que conduzia e um caminhão no km 64 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, por volta de 0h36 desta segunda-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e foi encontrada já sem vida pela equipe de resgate. O tráfego chegou a ser interditado para o atendimento da ocorrência, mas foi liberado por volta das 2h, após a limpeza da pista.