Motorista de carro morre em colisão com caminhão na BR 262, em Marechal Floriano

Publicado em 08/12/2025 às 09h29
Acidente na BR 262, em Marechal Floriano, matou uma pessoa Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

O motorista de um carro morreu em um acidente envolvendo o veículo que conduzia e um caminhão no km 64 da BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, por volta de 0h36 desta segunda-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e foi encontrada já sem vida pela equipe de resgate. O tráfego chegou a ser interditado para o atendimento da ocorrência, mas foi liberado por volta das 2h, após a limpeza da pista.

O Corpo de Bombeiros informou que também participaram da ocorrência o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias Científica e Civil. A reportagem de A Gazeta procurou as demais corporações para obter informações sobre a dinâmica do acidente e mais detalhes do atendimento, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.

