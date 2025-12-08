Trânsito

Motociclistas morrem em acidentes em Castelo e Vargem Alta na mesma noite

Colisões ocorreram com duas horas de diferença; vítimas tinham 32 e 40 anos e morreram após batidas envolvendo um carro e uma saída de pista

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:34

Dois motociclistas morrem em acidentes em Castelo e Vargem Alta Crédito: Redes sociais

Dois motociclistas morreram em acidentes ocorridos em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e em Vargem Alta, na Região Serrana, ambos na noite de domingo (7), em um intervalo de duas horas

Segundo a Polícia Militar (PM), a primeira ocorrência foi registrada às 18h, no bairro Niteroi, em Castelo. Jose Marciano da Silva, de 32 anos, estava pilotando uma Honda CB 300F Twister e colidiu de frente com um Fiat Palio. O corpo dele foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. O motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto estava devidamente licenciada e foi retirada do local por um familiar da vítima.

Um condutor que estava atrás da moto de Jose Marciano presenciou o acidente e contou que o motociclista invadiu a contramão. Uma mulher de 36 anos, motorista do veículo envolvido na colisão, fez teste de bafômetro, que deu negativo para alcoolemia. Ela foi encaminhada à delegacia para esclarecimentos. A Polícia Civil disse que a condutora foi ouvida e liberada, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).

A outra colisão fatal aconteceu às 20h, na ES 375, na localidade de Richmond, em Vargem Alta. De acordo com a PM, Lameques Feliciano Barbosa, de 40 anos, que pilotava uma Kawasaki Ninja 250, perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu uma cerca de arame farpado. Ele chegou a ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu. A moto estava com licenciamento em atraso e foi guinchada para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

