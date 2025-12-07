A Gazeta - Agora

Motorista fica ferido após carreta carregada de mamão tombar na BR 101 no ES

Publicado em 07/12/2025 às 17h37
Carreta tombada na BR 101 na tarde deste domingo (7)
Carreta com mamão ficou tombada na BR 101, em Iconha Crédito: Montagem A Gazeta

Uma carreta carregada de mamão tombou no início da tarde deste domingo (7), no Km 2 da BR 101, no Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo. A Ecovias Capixaba, que administra a via, informou que, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF informou que o motorista ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. A rodovia ficou totalmente interditada por cerca de uma hora, mas já foi liberada. 

