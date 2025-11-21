Home
Preso suspeito de matar motoboy dentro de casa em Cariacica

Homem de 30 anos apontado como autor dos disparos era namorado de mulher com quem a vítima teria se relacionado

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 12:27

João Paulo Nascimento de Oliveira, 20 anos, foi assassinado em Vila Merlo
João Paulo Nascimento de Oliveira, 20 anos, foi assassinado em Vila Merlo Crédito: Acervo familiar

Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã de quinta-feira (21), um homem de 30 anos suspeito de matar o motoboy João Paulo do Nascimento de Oliveira, de 20 anos, no bairro Vila Merlo, em Cariacica. O crime aconteceu durante a madrugada do mesmo dia, dentro da casa da vítima, que foi executada a tiros enquanto dormia na sala.

As investigações apontam que o crime estaria relacionado ao fato de João Paulo ter mantido um relacionamento com uma mulher comprometida e divulgado fotos íntimas dela, o que gerou conflitos e ameaças do namorado da mulher, identificado como suspeito. 

De acordo com o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o suspeito arrombou a porta do imóvel antes de atirar contra João Paulo. Um parente do jovem ouviu os disparos por volta das 4h, encontrou a casa invadida e acionou socorro, mas o motoboy já estava sem vida.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local em uma motocicleta preta e fugiu logo após o ataque. Durante buscas, policiais localizaram o homem chegando à casa da companheira em uma moto com as mesmas características. A placa do veículo registrou passagem pelo cerco inteligente do Governo do Estado às 4h21, perto do local do crime, no mesmo horário apontado na apuração.

Na delegacia, o homem afirmou que estava trabalhando como motorista de aplicativo de moto. Porém, com autorização dele, os policiais verificaram o histórico de rotas no Google Maps e constataram que ele passou pela rua da vítima no horário do homicídio — informação que ele havia negado.

Com as evidências reunidas, o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.

Familiares disseram que o João Paulo era querido no bairro, tinha muitos amigos e não tinha envolvimento com drogas. A Polícia Civil segue investigando o caso. A população pode repassar informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

