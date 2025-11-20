Jovem é morto em casa em Cariacica e família suspeita de crime passional

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Polícia Civil

Um jovem de 20 anos, identificado como João Paulo do Nascimento de Oliveira, teve a casa invadida e foi assassinado a tiros, no bairro Vila Merlo, em Cariacica, na madrugada desta quinta-feira (20). A Polícia Militar (PM) informou que familiares da vítima suspeitam de crime passional, por ciúmes, já que o rapaz estaria mantendo um relacionamento com uma mulher casada. No entanto, a motivação do homicídio ainda não foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o caso.



O crime aconteceu na Rua Cleiton de Freitas, próximo ao ponto final do bairro. Segundo a PM, um familiar de João Paulo acionou a corporação às 4h19 após ouvir barulhos de tiros e perceber que a residência estava arrombada. O rapaz já estava morto quando os militares entraram no imóvel. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.