No Sul do ES

Pitbulls atacam e matam cachorrinho da raça shih tzu em praça de Alegre

O animal foi morto na manhã de sábado (22) durante o passeio com o pai da tutora; Polícia Civil investiga o caso

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 11:08

Sheik, de 13 anos, morre após ser atacado por pitbulls em praça de Alegre Crédito: Acervo pessoal

Um cachorrinho da raça shih tzu foi morto após ser atacado por dois pitbulls na manhã de sábado (22), na Praça do Triângulo, no centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O ataque aconteceu por volta das 6h30, enquanto o animal, de nome "Sheik", de 13 anos, passeava com o pai da tutora, de 76 anos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família tutora de Sheik, os pitbulls estavam soltos, sem focinheira e desacompanhados de tutor quando avançaram sobre o shih tzu. Um dos cães, de cor caramelo, atacou diretamente Sheik, que não resistiu aos ferimentos. O idoso, que estava com o cachorrinho, precisou subir em um banquinho para se proteger, mas não conseguiu evitar os ataques ao shih tzu.

De acordo com Jacira Sobreira Cossate, tutora de Sheik, o cachorrinho acompanhava o pai dela em vários passeios e em outras atividades durante o dia a dia. O animal ficava na casa dos pais desde quando ela se casou e precisou se mudar para Cachoeiro de Itapemirim. Jacira afirmou que eles eram inseparáveis e que a família está muito abalada com o que aconteceu. Ela ainda destacou que a praça é bastante movimentada, frequentada por crianças e idosos que praticam ali atividades físicas, o que aumenta a preocupação com os pitbulls estarem soltos e circulando pelo local, podendo atacar uma pessoa.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela 6ª Delegacia Regional de Alegre, com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos. A população pode colaborar com informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia, pelo telefone 181.

