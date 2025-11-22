Recuperação

Idosa atropelada ao lado do marido na Serra melhora e deixa a UTI

Maria Auxiliadora Tôrres, de 78 anos, continua internada em quarto de hospital. José Geraldo Tôrres, de 82 anos, morreu no momento do acidente, atropelado por motociclista que empinava o veículo

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 12:14

A idosa de 78 anos atropelada ao lado do marido por um motociclista que empinava a moto na Avenida Brasília, em Porto Canoa, na Serra, apresentou melhora no quadro clínico e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Maria Auxiliadora Tôrres foi transferida para um quarto do Hospital Estadual Jayme Santos Neves, onde permanece internada.

José Geraldo Tôrres, de 82 anos, o marido de Dorinha, como é conhecida, morreu no momento do acidente, na noite da última segunda-feira (17).

A informação foi dada por familiares por meio do Instagram. Na publicação, eles agradeceram o apoio e as orações.

Na mensagem, a família reforça que considera o caso como um crime. "Que a justiça alcance todas as situações semelhantes, acolhendo aqueles que, como nós, enfrentam a dor de perder um ente querido de maneira tão brutal. Esperamos que, em breve, as leis brasileiras sejam mais rigorosas com esse e outros tipos de violência, para o bem de todos", diz trecho.

Relembre o caso

O atropelamento aconteceu na noite de segunda-feira (17), por volta das 19h. O casal atravessava a principal via do bairro quando foi atingido por um motociclista que, segundo testemunhas, estava “dando grau” — manobra em que o condutor empina a moto com a roda dianteira suspensa.

José Geraldo Tôrres, de 82 anos, morreu no local devido à força do impacto. Maria Auxiliadora foi socorrida em estado grave.

Após a colisão, o motociclista, de 23 anos, fugiu, abandonando o veículo no local. Ele se apresentou à Polícia Civil acompanhado de uma advogada na tarde de terça-feira (18), foi ouvido e liberado.

A Polícia Civil havia pedido à Justiça a decretação da prisão preventiva por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual (quando alguém não tem a intenção, mas assume o risco de matar). No entanto, no momento que o motociclista foi à delegacia, a solicitação ainda não havia sido acatada.

A corporação voltou a ser procurada neste sábado (22) para atualizações do caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

