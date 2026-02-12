Acidente

Viatura da Polícia Civil com 10 ocupantes capota na BR 262 em Viana

Dois policiais e oito detentos estavam no veículo; sete ocupantes tiveram lesões moderadas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14:51

Uma viatura da Polícia Civil capotou na manhã desta quinta-feira (12), na BR 262, no município de Viana. No veículo estavam dois policiais civis e oito detentos, totalizando 10 ocupantes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sete pessoas sofreram lesões de gravidade moderada — dois policiais e cinco presos. Segundo a corporação, os feridos demandaram atendimento rápido, mas sem risco de morte. Os demais tiveram lesões leves.

Viatura da Polícia Civil capotou na manhã desta quinta-feira (12), na BR 262, no município de Viana Crédito: Leitor | A Gazeta

A PRF informou ainda que prestou apoio à ocorrência juntamente com quatro ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), no atendimento às vítimas no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que a viatura pertence à Superintendência de Polícia Interestadual e de Captura (Supic). Todos os envolvidos foram prontamente socorridos, com apoio da Polícia Militar, da PRF e da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Ainda segundo a PC, os custodiados foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) para avaliação e atendimento médico. Já os policiais civis acabaram levados para hospitais particulares.

A Polícia Civil informou que segue acompanhando a situação e adotando as providências necessárias. A reportagem também procurou a Polícia Militar, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

