Casal preso por fraude de placas no ES ostentava e postava vida de luxo

Antes de serem presos, homem e mulher envolvidos no esquema, faziam questão de mostrar os muitos momentos de lazer em carrões, marinas entre outras coisas

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:08

Nas redes sociais, casal exibia carros de alto padrão, viagens de lancha e outros luxos Crédito: PCES/Divulgação

O casal preso na Serra por adulterar placas de veículos, que posteriormente eram inseridas em motocicletas com restrição de furto e roubo, levava uma vida de luxo e ostentava redes sociais. Segundo a Polícia Civil, embora a renda mensal informada de cada um fosse R$ 1,5 mil, eles ostentavam carros de luxo, passeios de moto aquática, lancha, entre outros bens.

O titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou, durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (12), que a investigação durou quase um ano, e descobriu-se que o esquema de falsificação começou após a prisão de outra pessoa, que praticava o mesmo crime na Grande Vitória.

"Fabrício Vieira Coelho era o principal adulterador. E quando ele foi preso, os indivíduos que tinham acesso a essas placas, começaram a encomendar outras do Rio de Janeiro, mas, em razão do preço elevado, surgiu o Ruan (preso na segunda-feira, 9). Ele começou a adulterar placas e, durante as investigações, a gente chegou ao nome de um indivíduo que encaminhava essas placas de São Paulo para ele".

As placas “virgens” eram entregues na casa da namorada dele e, depois, encaminhadas a uma empresa credenciada ao Detran, onde uma funcionária fazia a estampa e adulteração no período da tarde, depois que o dono do estabelecimento deixava o local. Após a falsificação, essas eram distribuídas para que fossem fixadas em veículos com restrição de furto e roubo, muitas vezes utilizados para a prática de outros crimes.

Operação na Serra mirou grupo que usava empresa para adulterar placas de veículos Crédito: Polícia Civil

“Cumprimos sete mandados de busca e apreensão, na empresa, na residência do proprietário da empresa, na casa do Ruan, da namorada dele e da funcionária. Na casa do Ruan, a gente conseguiu recolher 25 placas virgens, que não estavam estampadas ainda", completou o delegado.

A operação, denominada Placa Fantasma, aconteceu nos bairros Residencial Vista do Mestre, Planície da Serra, Morada de Laranjeiras, Ourimar e Jardim Limoeiro, na Serra. Além das placas, foram apreendidos diversos celulares e aparelhos eletrônicos, equipamentos utilizados nas adulterações, um carro e três motos.

Após a prisão, na segunda-feira (9), o homem, de 24 anos, e a mulher, de 25, foram autuados em flagrante por adulteração veicular e encaminhados ao sistema prisional. O Detran|ES, por sua vez, informou estar à disposição para colaborar com as investigações. Ainda segundo o delegado, o inquérito continua para que se possa identificar todos os envolvidos no esquema.

