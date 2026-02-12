Home
Casal preso por fraude de placas no ES ostentava e postava vida de luxo

Antes de serem presos, homem e mulher envolvidos no esquema, faziam questão de mostrar os muitos momentos de lazer em carrões, marinas entre outras coisas

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:08

Nas redes sociais, casal exibia carros de alto padrão, viagens de lancha e outros luxos
Nas redes sociais, casal exibia carros de alto padrão, viagens de lancha e outros luxos Crédito: PCES/Divulgação

O casal preso na Serra por adulterar placas de veículos, que posteriormente eram inseridas em motocicletas com restrição de furto e roubo, levava uma vida de luxo e ostentava redes sociais. Segundo a Polícia Civil, embora a renda mensal informada de cada um fosse R$ 1,5 mil, eles ostentavam carros de luxo, passeios de moto aquática, lancha, entre outros bens.

O titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou, durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (12), que a investigação durou quase um ano, e descobriu-se que o esquema de falsificação começou após a prisão de outra pessoa, que praticava o mesmo crime na Grande Vitória.

"Fabrício Vieira Coelho era o principal adulterador. E quando ele foi preso, os indivíduos que tinham acesso a essas placas, começaram a encomendar outras do Rio de Janeiro, mas, em razão do preço elevado, surgiu o Ruan (preso na segunda-feira, 9). Ele começou a adulterar placas e, durante as investigações, a gente chegou ao nome de um indivíduo que encaminhava essas placas de São Paulo para ele".

As placas “virgens” eram entregues na casa da namorada dele e, depois, encaminhadas a uma empresa credenciada ao Detran, onde uma funcionária fazia a estampa e adulteração no período da tarde, depois que o dono do estabelecimento deixava o local. Após a falsificação, essas eram distribuídas para que fossem fixadas em veículos com restrição de furto e roubo, muitas vezes utilizados para a prática de outros crimes.

Operação na Serra mira grupo que usava empresa para adulterar placas de veículos
Operação na Serra mirou grupo que usava empresa para adulterar placas de veículos Crédito: Polícia Civil

“Cumprimos sete mandados de busca e apreensão, na empresa, na residência do proprietário da empresa, na casa do Ruan, da namorada dele e da funcionária. Na casa do Ruan, a gente conseguiu recolher 25 placas virgens, que não estavam estampadas ainda", completou o delegado.

A operação, denominada Placa Fantasma, aconteceu nos bairros Residencial Vista do Mestre, Planície da Serra, Morada de Laranjeiras, Ourimar e Jardim Limoeiro, na Serra. Além das placas, foram apreendidos diversos celulares e aparelhos eletrônicos, equipamentos utilizados nas adulterações, um carro e três motos.

Após a prisão, na segunda-feira (9), o homem, de 24 anos, e a mulher, de 25, foram autuados em flagrante por adulteração veicular e encaminhados ao sistema prisional. O Detran|ES, por sua vez, informou estar à disposição para colaborar com as investigações. Ainda segundo o delegado, o inquérito continua para que se possa identificar todos os envolvidos no esquema.

