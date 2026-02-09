Credenciada ao Detran|ES

Operação na Serra mira grupo que usava empresa para adulterar placas de veículos

Criminosos utilizavam equipamentos para adulterar placas sem inscrição; casal acabou detido, nesta segunda-feira (9)

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:17

Uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal da Serra cumpriu sete mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (9). A investigação apura a atuação de uma facção criminosa que utilizava uma empresa credenciada ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) para adulterar placas de veículos. Um casal foi detido.

Segundo o delegado Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DFRV), criminosos utilizavam a empresa para adulterar placas que eram utilizadas em motocicletas. “Eles utilizavam essas placas ‘virgens’ e, posteriormente a essa adulteração, colocavam no mercado clandestino”, informou.

Grupo usava placas em branco para produzir as adulterações Crédito: Polícia Civil

A operação, denominada Placa Fantasma, aconteceu nos bairros Residencial Vista do Mestre, Planície da Serra, Morada de Laranjeiras, Ourimar e Jardim Limoeiro, na Serra. Foram apreendidos diversos celulares e aparelhos eletrônicos, equipamentos utilizados para adulterar as placas, um carro, três motos e diversas placas ‘virgens’, como são chamadas as placas sem inscrição, tanto na empresa quanto na residência do casal detido.

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações são de que os criminosos utilizavam a empresa sem o conhecimento do proprietário. Por isso, o nome do estabelecimento não foi divulgado. Outros detalhes serão repassados em entrevista coletiva, que será marcada ao longo da semana, após o fim da operação.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura da Serra e o Detran|ES para comentar a operação, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta