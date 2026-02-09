Suspeitos de roubo à mão armada são presos em Guarapari

Suspeitos foram encaminhados à sede da 5ª Delegacia Regional de Guarapari e depois para o presídio Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens, de 29 e 37 anos, foram presos nesta segunda-feira (9) durante a Operação Hades, realizada em Guarapari. As prisões ocorreram na Praia do Morro, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A dupla não teve a identidade revelada.

Os investigados são suspeitos de envolvimento em um roubo à mão armada registrado no dia 10 de janeiro deste ano, no Centro. Na ocasião, as vítimas tiveram aparelhos celulares levados, além de uma bolsa com objetos pessoais.

Conforme a Polícia Civil, os dois homens já respondem a outros processos criminais que tramitam na Justiça. Após o cumprimento dos mandados, eles foram encaminhados à sede da 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Em seguida, foram levados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.