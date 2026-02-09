Polícia aborda ônibus em Marechal Floriano e prende foragido de diversos crimes
Um homem de 26 anos que estava foragido foi preso dentro de um ônibus intermunicipal em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta segunda-feira (9). A Polícia Civil explicou que o suspeito era apontado como um dos líderes de um grupo criminoso que praticava extorsão, cobrança de dívidas e pistolagem na região, especialmente na cidade de Afonso Cláudio. Ele não teve a identidade divulgada.
A organização foi investigada pela Operação Desarme II, realizada em setembro de 2025 e em janeiro de 2026. Na segunda etapa da operação, um jovem de 22 anos considerado alvo principal foi preso, já o suspeito de 26 anos passou a ser considerado foragido. No total, a ação da Polícia Civil resultou na a apreensão de 28 armas, grande quantidade de munições e diversas prisões.