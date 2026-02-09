Polícia aborda ônibus em Marechal Floriano e prende foragido de diversos crimes

Um homem de 26 anos que estava foragido foi preso dentro de um ônibus intermunicipal em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta segunda-feira (9). A Polícia Civil explicou que o suspeito era apontado como um dos líderes de um grupo criminoso que praticava extorsão, cobrança de dívidas e pistolagem na região, especialmente na cidade de Afonso Cláudio. Ele não teve a identidade divulgada.