Reconhecimento facial ajuda a deter pai com dívida de pensão alimentícia no ES

Um homem de 39 anos foi detido por dever pensão alimentícia do filho após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial da Rodoviária de Vitória, na tarde de sexta-feira (9). Contra ele havia mandado de prisão em aberto expedido há nove meses. Conforme o guarda civil municipal Thiago Reis, que atendeu a ocorrência, a equipe estava na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital, quando foi notificada. Ao chegar no local, os agentes encontraram o homem aguardando um ônibus com destino a Castelo, no Sul do Espírito Santo.