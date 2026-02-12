A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem pula de carro em movimento para escapar de assalto em Pedro Canário

Publicado em 12/02/2026 às 17h12

Um homem escapou de um assalto na noite de quarta-feira (11), em Pedro Canário, na região Norte do Espírito Santo, após ser mantido refém por criminosos armados. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma ambulância da Ecovias Capixaba e levada até a sede 3ª Companhia da PM.

Ele relatou aos militares que dirigia o próprio veículo quando foi abordado por quatro homens encapuzados, que anunciaram o roubo e o obrigaram a permanecer no carro. Durante o trajeto, a vítima conseguiu pular do automóvel em movimento e se esconder em uma área de eucalipto, onde permaneceu por cerca de uma hora até encontrar uma equipe da concessionária, que prestou socorro e o encaminhou até a unidade policial. Ele passou por atendimento médico e foi liberado.

De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Publicidade