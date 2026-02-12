Homem pula de carro em movimento para escapar de assalto em Pedro Canário

Um homem escapou de um assalto na noite de quarta-feira (11), em Pedro Canário, na região Norte do Espírito Santo, após ser mantido refém por criminosos armados. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma ambulância da Ecovias Capixaba e levada até a sede 3ª Companhia da PM.

Ele relatou aos militares que dirigia o próprio veículo quando foi abordado por quatro homens encapuzados, que anunciaram o roubo e o obrigaram a permanecer no carro. Durante o trajeto, a vítima conseguiu pular do automóvel em movimento e se esconder em uma área de eucalipto, onde permaneceu por cerca de uma hora até encontrar uma equipe da concessionária, que prestou socorro e o encaminhou até a unidade policial. Ele passou por atendimento médico e foi liberado.