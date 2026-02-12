Em flagrante

Morador de Vila Velha é preso com 7 mil arquivos de exploração sexual infantil

Investigação começou em janeiro deste ano, após material suspeito ser enviado pela Polícia Federal para a Polícia Civil. Prisão ocorreu no bairro Santa Rita

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:24

Polícia vasculhou a residência do homem de 21 anos, preso em flagrante nesta quinta (12), em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um morador de Vila Velha, de 21 anos, foi preso em flagrante no bairro Santa Rita, nesta terça-feira (10), por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. Foram encontrados mil vídeos e seis mil imagens contendo nudez envolvendo crianças e adolescentes.

Conforme o chefe da Divisão Patrimonial (DRCCP) e titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, a investigação começou em janeiro deste ano, após material suspeito ser enviado pela Polícia Federal para a Polícia Civil.

“Ao chegar no local tínhamos o mandado de prisão preventiva, mas encontramos nos dispositivos dele fotos e vídeos de abuso e exploração sexual infantil. Em função disso, além da preventiva, ele também foi preso em flagrante pelo crime do artigo 241-B, que é o armazenamento de conteúdo de abuso e exploração sexual infantil”, explicou Breno.

Ao delegado, ele contou ser estudante da Universidade Federal do Espírito Santo e servidor público da Prefeitura de Vila Velha. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem de A Gazeta não conseguiu confirmar a veracidade das informações com as instituições citadas.

DRCC deflagra operação e prende suspeito por crimes de exploração sexual infantojuvenil em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Pessoas mais novas

O chefe da DRCCP contou que a idade do preso surpreendeu a equipe policial. Isso porque é comum pessoas em idades mais avançadas estarem em posse de conteúdo pornográfico infantojuvenil. Apesar de ter sido encaminhado à delegacia pelo porte do material ilegal, Andrade afirmou que não se pode afirmar que o suspeito comercializava os arquivos.

“Nesse primeiro momento da análise não identificamos ele fazendo montagens e venda, mas a própria polícia científica informou que vão depois emitir um laudo completo, porque o telefone dele tinha 54 GB de dados”, detalhou o delegado.

Em justificativa, o preso disse não compactuar com o crime e apenas foi incluído em um grupo de mensagens. "Ele disse que foi colocado no grupo que compartilhava esse tipo de material adulto e, segundo ele, um dia fez download de um link em bloco e dentro desses conteúdos existiam também de abuso e exploração sexual infantil", disse Andrade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta