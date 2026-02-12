Mais um ataque a tiros termina em morte em dia de tensão em Vila Velha

David Alexandre, de 27 anos, foi morto a tiros Crédito: Montagem: Archimedes Patricio e arquivo da família

Um homem de 27 anos, identificado como David Alexandre de Prado Melo, foi morto a tiros no bairro Vinte e Três de Maio, em Vila Velha, por volta das 9h30 desta quinta-feira (12). O crime ocorreu quatro horas após um adolescente de 14 anos ser assassinado em Normília da Cunha, na mesma região.

Segundo apuração TV Gazeta, criminosos chegaram de carro e dispararam mais de 60 vezes. Pouco tempo depois, o veículo foi perseguido pela Polícia Militar, mas os quatro suspeitos conseguiram escapar (veja no vídeo abaixo). O automóvel foi abandonado no bairro Barramares.

A polícia investiga se o crime de Vinte e Três de Maio tem relação com o ocorrido mais cedo em Normília da Cunha. Segundo a TV Gazeta, existe a suspeita de que a morte de David tenha sido uma retaliação ao assassinato do adolescente José Vinícius. Os casos serão apurados pela Polícia Civil.