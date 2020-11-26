Trio é preso após assaltar entregadores e levar produtos na Serra

A Polícia Militar prendeu três pessoas envolvidas em um roubo a um carro que realizava entrega de produtos na Serra Crédito: Tiago Félix

Polícia Militar prendeu três pessoas envolvidas no roubo a dois trabalhadores de uma empresa que faz serviço de entrega de produtos comprados online nesta quarta-feira (25), no bairro Nova Carapina, na Serra . De acordo com a polícia, cerca de R$ 30 mil em produtos haviam sido roubados. Outros dois suspeitos envolvidos no crime conseguiram fugir.

A polícia recebeu uma informação de que o veículo da empresa de entregas havia sido roubado. Segundo o soldado Miguel, do 6º Batalhão da Polícia Militar, as vítimas do assalto relataram que três homens armados abordaram o veículo e pediram que entregassem os produtos. Eles ainda tentaram levar um dos trabalhadores como refém, mas ele conseguiu escapar dos criminosos.

Os militares foram até o bairro e encontraram o carro abandonado. No local, receberam uma denúncia de um morador, que afirmou quer as mercadorias, cerca de 50 caixas, teriam sido colocadas dentro de um carro particular, modelo Chevrolet Classic, e levados para uma casa no bairro.

Carro modelo Chevrolet Classic utilizado pelos criminosos Crédito: Tiago Félix

Nessa casa, segundo a polícia, foi encontrado um dos envolvidos no crime, identificado como Adrione Oliveira de Souza, que informou que os produtos roubados estavam em outra residência no mesmo bairro. Lá, os militares encontraram os produtos roubados e um casal, sendo o rapaz de 18 anos e uma adolescente de 17. Outros dois suspeitos que estavam no local conseguiram fugir.

"Na casa, encontramos uma muda de maconha e o restante dos produtos roubados. tinha várias caixas de calçados e produtos eletrônicos roubados no assalto ao carro. Inclusive, eles já tinham feito a divisão do material roubado. Foram diversos produtos, é difícil precisar o valor, mas é acima de R$ 30 mil", disse o soldado Miguel.