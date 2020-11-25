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Carro dos Correios é roubado por três homens em São Mateus

O roubo aconteceu em Guriri, no litoral Norte do Espírito Santo. A Polícia Federal informou que ainda não teve conhecimento da ocorrência

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 20:13
Carro dos Correios é roubado por três homens em São Mateus
Carro dos Correios é roubado por três homens em São Mateus Crédito: Reprodução
Um carro dos Correios foi roubado por três homens na tarde desta quarta-feira (25), em Guriri, no litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Nas imagens do sistema de segurança de um imóvel próximo de onde o crime aconteceu é possível ver o momento em que os homens levam o veículo. O funcionário dos Correios que estava perto do veículo foi deixado no local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta para falar sobre o roubo, a Polícia Civil informou que a demanda deveria ser verificada junto à Polícia Federal, responsável pelas investigações. A Polícia Federal, por sua vez, respondeu no início da noite desta quarta-feira que ainda não tinha conhecimento da ocorrência.
Pelas imagens não é possível saber se o carro estava com mercadorias ou se os bandidos fizeram algum tipo de ameaça ao motorista no momento do roubo. Os Correios também foram procurados, mas não responderam a demanda até a publicação da reportagem.

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