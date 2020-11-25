Carro dos Correios é roubado por três homens em São Mateus Crédito: Reprodução

Um carro dos Correios foi roubado por três homens na tarde desta quarta-feira (25), em Guriri, no litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Nas imagens do sistema de segurança de um imóvel próximo de onde o crime aconteceu é possível ver o momento em que os homens levam o veículo. O funcionário dos Correios que estava perto do veículo foi deixado no local.

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Procurada pela reportagem de A Gazeta para falar sobre o roubo, a Polícia Civil informou que a demanda deveria ser verificada junto à Polícia Federal, responsável pelas investigações. A Polícia Federal, por sua vez, respondeu no início da noite desta quarta-feira que ainda não tinha conhecimento da ocorrência.