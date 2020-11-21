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Crianças do ES pedem presentes ao Papai Noel dos Correios pela internet

Milhares de crianças do Espírito Santo esperam o Papai Noel dos Correios, que em 2020 está moderno. Ele concentrou os pedidos dos pequenos em um blog para evitar o contágio da Covid-19; veja como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 22:14

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 22:14

Data: 11/11/2019 - ES - Cariacica - Crianças da Cmei AbÍlio Luiz Fagundes escrevem e entregam cartinhas para o Papai Noel dos Correios
Crianças da Cmei AbÍlio Luiz Fagundes  recebem presentes  do Papai Noel dos Correios em 2019  Crédito: Carlos Alberto Silva
O Natal de 2020 em todo o Brasil e no mundo deverá ser diferente. Talvez ele será lembrado como aquele em que o beijo e o abraço não eram recomendados e que a comemoração com parentes e amigos tinha que ser contida, em menor número e com uma forma diferente para demonstrar amor. Consequências do novo coronavírus. Apesar das más notícias, das preocupações e de toda a expectativa em torno do fim da pandemia, uma coisa não mudou: milhares de crianças do Espírito Santo continuam esperando o Papai Noel dos Correios, que em 2020 mantém o contato com as crianças de uma forma diferente para evitar o contágio da Covid-19. Os pedidos vão chegar ao bom velhinho de maneira digital, afinal ele faz parte do grupo de risco.
A pandemia não vai impedir os pequenos de terem a chance de ganhar presentes. Os ajudantes do Papai Noel dos Correios já podem se inscrever e participar da campanha que acontece há 31 anos e alegra crianças de todas as partes do Estado.
Crianças receberam presentes do Papai Noel dos Correios nesta quarta-feira (11) em Nova Almeida, na Serra
Edição de 2020 do Papai Noel dos Correios não poderá contar com abraços Crédito: José Carlos Schaeffer
Desde a última quarta-feira (18), as cartas já estão disponíveis no Blog do Papai Noel dos Correios. Participam crianças em situação de vulnerabilidade social e estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental, inscritas pelas secretarias municipais de educação.
As cartinhas foram feitas como atividade escolar em casa, sob orientação dos professores e com o auxílio dos responsáveis.

COMO ADOTAR UAM CARTINHA?

Cumprindo os protocolos de prevenção à Covid-19, a estatal informou que todo o processo será feito pela internet. Para adotar uma carta, padrinhos e madrinhas devem acessar o Blog do Papai Noel dos Correios e clicar em "Adotar agora". A opção já está disponível desde a última quarta-feira (18). Com base na localidade, serão disponibilizadas as cartinhas e sugestões de locais para entrega dos presentes. O solicitante receberá por e-mail a confirmação da adoção. As cartas podem ser adotadas até o dia 2 de dezembro.

ENTREGA DOS PRESENTES

Após escolher uma cartinha e comprar o presente, basta consultar os pontos de entrega e levá-lo até lá presencialmente, sempre com atenção especial aos protocolos de segurança, como o uso de máscaras. Os presentes devem ser entregues até o dia 4 de dezembro.

E COMO AS CRIANÇAS VÃO RECEBER OS PRESENTES?

O Papai Noel dos Correios vai enviar todos os presentes para as escolas e os pais das crianças vão ser chamados para fazer a retirada.  Em 2019, 12 mil crianças foram beneficiadas pelo projeto. Veja como foi a entrega dos presentes no ano passado:

Crianças recebem presentes de Papai Noel dos Correios

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