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Grande Vitória

Vitória e Vila Velha ainda não têm definição sobre decoração de Natal

Apenas Serra e Guarapari já confirmaram a decoração natalina, com luzes e árvores. Em Cariacica, a prefeitura definiu que não terá iluminação especial neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 18:07

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 18:07

Decoração de Natal do Parque da Cidade, na Serra
Decoração de Natal do Parque da Cidade, na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS.
O Natal 2020 deverá ser menos iluminado na Grande Vitória. Com a atenção voltada para a saúde, em função da pandemia de coronavírus, as prefeituras de Vitória e Vila Velha ainda não decidiram se haverá ou não árvores e luzes espalhadas pelas ruas das cidades. E a Prefeitura de Cariacica definiu que não terá iluminação especial neste ano.
Vitória e Vila Velha ainda não têm definição sobre decoração de Natal
Na capital, a Prefeitura de Vitória informou que está focada no desenvolvimento de ações de combate à pandemia e no retorno gradual da rotina da cidade. Em função disso, "eventos de fim de ano estão sob análise do município". A Prefeitura de Vila Velha também disse estar "concentrada na prevenção e combate ao novo coronavírus".
Em Cariacica, a prefeitura já definiu que não vai haver iluminação de Natal neste ano. "Em virtude da pandemia de coronavírus, não haverá decoração de Natal na cidade. Em 2019, os recursos do projeto foram em torno de R$ 77 mil", alegou a Prefeitura de Cariacica.

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Na Serra, a árvore de Natal já foi montada no Parque da Cidade e as ruas e árvores de Serra Sede receberam iluminação de Natal. 
Com 23 metros de altura  bem menor que a do ano passado  a árvore do Parque da Cidade toca músicas natalinas e é ligada diariamente das 18h às 22h.
"A iniciativa de ampliar a decoração este ano tem como objetivo acalentar as pessoas em um período difícil como o da pandemia, onde as festas de fim de ano terão que ser reinventadas", justificou a Prefeitura da Serra, em nota.
Outro município que também já confirmou as decorações de Natal foi Guarapari. O prefeito Edson Magalhães disse em entrevista à CBN Vitória que a cidade será decorada ainda neste mês, "tudo dentro de uma tímida ornamentação". Guarapari também já decidiu manter o Réveillon, com queima de fogos na orla.

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