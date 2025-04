Nárke III

Três pessoas são presas e mais de 200 quilos de drogas apreendidas em operação no ES

Foram apreendidos 230kg de maconha, 4kg de crack, 2,4 kg de cocaína, além de um vasto material utilizado para o embalo de drogas

2 min de leitura min de leitura

Três pessoas foram presas e mais de 230 quilos de drogas apreendidos durante a Operação Nárke III, realizada entre os dias 15 e 30 de março no Espírito Santo. A ação foi deflagrada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), e coordenada pela Diretoria de Operações de Inteligência (Diopi) da Secretaria de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A operação foi realizada de forma estratégica a fim de intensificar o combate ao narcotráfico. No total, foram apreendidos 230kg de maconha, 4kg de crack, 2,4 kg de cocaína, além de um vasto material utilizado para o embalo de drogas.

Segundo o chefe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), delegado Tarcisio Otoni, houve também a apreensão de medicamentos controlados.

Denarc participa de operação nacional Tela cheia 1 de 4

Durante a ação, foi interceptado em Cachoeiro de Itapemirim, um carro que trazia drogas de Minas Gerais. Em um compartimento secreto do veículo, foram encontrados 4 quilos de crack. O motorista, de 34 anos, acabou preso.

Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidas em um galpão de Cariacica Sede, em Cariacica.

“Nós encontramos também uma mala com 32 kg de maconha no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, e no bairro Redenção, em Vitória, foi cumprido busca e apreensão, de uma investigação de venda de medicamentos pela internet. Um mandado de prisão foi cumprido no bairro Parque das Gaivotas, na Serra”, disse o delegado Tarcisio Otoni.

Em junho do ano passado, ocorreu a segunda fase da operação Narke II, onde seis pessoas foram presas e 48 quilos de maconha apreendidos.

Na primeira fase da operação nacional, realizada em abril de 2024, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) efetuou a prisão de nove indivíduos e apreendeu uma variedade de itens ilícitos, incluindo armas, munições, drogas, aparelhos celulares, veículos e dinheiro. A operação faz parte de um esforço coordenado para combater o tráfico de drogas e outros crimes associados em todo o Brasil.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta