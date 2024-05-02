Líder do tráfico e foragido do ES é preso na Bahia durante operação nacional

A operação resultou na prisão de nove pessoas, incluindo um líder do tráfico no ES, que estava foragido na Bahia Crédito: Polícia Civil

Um líder do tráfico capixaba e foragido do Espírito Santo foi preso na Bahia durante a Operação nacional Narké. O homem, que não teve a identidade e o município onde atuava divulgados, também tem registros por homicídio, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil.

“Ele é considerado um indivíduo de alta periculosidade e teve prisão definitiva cumprida. Ele está contabilizado entre os nove presos no Espírito Santo. Cumprimos com mandados de prisão em desfavor aos traficantes com caráter potencial de chefiar e distribuição de drogas”, contou a delegada Larissa Lacerda, adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

A Operação aconteceu em todos os estados do país com foco no combate ao tráfico de drogas. A ação foi coordenada pela Diretoria de Operações de Inteligência (Diopi) da Secretaria de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no período de 22 a 26 de abril.

Além do capixaba preso no Nordeste do país, a corporação cumpriu um mandado de prisão contra um baiano que morava no ES. Outros oito suspeitos do estado também foram presos, sendo sete deles com mandados já expedidos. Um é homicida que comanda o tráfico de Boa Vista, em Cariacica. Dois acabaram sendo levados pela equipe policial por flagrante.

Em um dos casos, os agentes chegaram na casa de um suspeito de venda de drogas devido a denúncias. Porém, no local encontraram quatro pés de skank. “Lá encontramos a estufa que ele produzia e produtos para embalagem. Era só mandado de busca e originou a prisão em flagrante”, explicou a delegada. Em outra residência a PC encontrou um pé de maconha, levada pela polícia.

Operação nacional Narké

Outro acabou sendo encaminhado ao sistema prisional após jogar uma arma e celular pela janela de um prédio, em Jesus de Nazareth, em Vitória. A polícia foi a residência a procura de uma mulher envolvida com indícios de envolvimento com o mundo do crime. Porém, um homem viu pessoas fardadas e acabou se denunciando.

"Ele viu os policiais e começou a jogar fora o que tinha em casa para não ser preso. Vimos e ao chegar no apartamento encontramos: radiocomunicador, droga, balança de precisão, embalagem para droga. Ele achou que estávamos atrás dele", disse a delegada.

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