Traficante do RJ é preso ao se esconder em cidade no Norte do ES

Contra Wildes Silva Neves, de 44 anos, havia dois mandados de prisão; ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça carioca

Um traficante do Rio de Janeiro foi preso na manhã desta terça-feira (21) em uma operação da Polícia Civil no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, Wildes Silva Neves, de 44 anos, e foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça carioca.

Segundo informações do delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, Wildes estava escondido em um condomínio, que foi cercado pelos policiais, impossibilitando a fuga. Ele acabou se entregando. Contra o homem havia dois mandados de prisão em aberto pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ambos expedidos na capital carioca.

As investigações começaram após o recebimento de denúncias anônimas e, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, apontaram que Wildes fugiu do Rio de Janeiro para Linhares há alguns meses. O indivíduo estava utilizando um nome falso e trabalhava em uma pequena firma de material de construção. Ele não teria cometido crimes no Espírito Santo.

Foragido estava escondido em Linhares há alguns meses, segundo a PC. (Divulgação/PCES)

Após ser encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, Wildes foi interrogado, e, depois, levado para o presídio. Não foram dadas mais informações, até a publicação desta matéria, sobre como atuava o traficante e se ele ainda tinha envolvimento com organizações, mesmo distante do Rio de Janeiro.

A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

