Van escolar que caiu de barranco em Vila Velha era clandestina, diz Detran

Seis crianças estavam dentro da van no momento do acidente, além da motorista; todas as vítimas foram socorridas para hospitais da Grande Vitória

Van escolar caiu de ribanceira e tombou com estudantes em Vila Velha. (Fernando Estevão)

A van escolar que caiu de um barranco no bairro Alvorada e ficou tombada na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (21), é clandestina, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Em nota enviada à reportagem após o acidente, o órgão explicou que o veículo tem placa particular, ou seja, poderia ser utilizado pela motorista no dia a dia. Mas, como não tem placas vermelhas, obrigatórias para vans escolares, o veículo não poderia transportar crianças para instituições de ensino.

Seis crianças estavam dentro da van no momento do acidente, além da motorista. Todas as vítimas foram socorridas para hospitais da Grande Vitória. Nenhuma delas ficou ferida com gravidade.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que a van com placa GXS-0C91, envolvida em sinistro (acidente) de trânsito na manhã desta terça-feira (21), em Vila Velha, é clandestina. O veículo possui placa particular. Para vans escolares regulares é obrigatório o uso de placa vermelha ou, se for placa Mercosul, com caracteres vermelhos Detran|ES • Trecho de nota oficial

O Detran|ES explicou que a regularidade dos veículos de transporte escolar e dos condutores pode ser consultada por qualquer pessoa no site www.detran.es.gov.br/transporte-escolar. "Caso a ficha não exista, significa que o veículo é clandestino ou que o transportador não está devidamente autorizado para prestar o serviço", completou o órgão, em nota.

A inspetora Edilene, da Guarda Municipal de Vila Velha, chamou atenção para o estado dos pneus da van escolar, que apresentam considerável desgaste. Ainda segundo a inspetora, o freio da van quebrou durante o acidente.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local e fez algumas fotos dos pneus. Os policiais militares não quiseram gravar entrevista.

A imagem mostra como os pneus estavam 'carecas' - termo utilizado para indicar quando a textura da borracha é uniforme. A peça original é vendida com sulcos. São canais localizados no pneu que têm como função principal escoar água para evitar aquaplanagem. Eles também garantem aderência do pneu à pista. Ao longo do tempo de uso, a borracha se desgasta e os sulcos ficam menos profundos.

Procurada pela reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que uma equipe esteve no local e orientou o trânsito, uma vez que a pista chegou a ser parcialmente interditada. Uma equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar assumiu a ocorrência.

A Polícia Militar também foi procurada, mas não houve retorno.

