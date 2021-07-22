TJ absolve tenente-coronel acusado de incitar greve da PM no ES

Tenente-coronel Foresti é absolvido em 2ª Instância Crédito: Facebook

Sobre o assunto, Foresti comemorou nas redes sociais, agradecendo à Justiça e dizendo que ficou provado que ele agiu em defesa da corporação da qual faz parte, a Polícia Militar.

Na época da paralisação, Carlos Alberto era chefe do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), no Ciodes, e foi hospitalizado após um surto na primeira semana da greve.

Segundo ele, em audiência realizada ainda em 2018, durante os fatos ocorridos, ele só teve uma preocupação: a segurança de sua tropa. Segundo ele, no dia 8 de fevereiro ele passou mal e teve um “surto” ao ouvir um áudio com som de tiros e de militares pedindo socorro. Foresti contou que foi atendido por um psiquiatra que o diagnosticou com estresse agudo pós-traumático. Questionado pelo seu advogado de defesa, o acusado afirmou que não deu ordem para fechar nenhum batalhão e que não impediu a regular atuação da Polícia Militar.

Até o momento de publicação desta reportagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não havia disponibilizado a decisão. A Gazeta tentou contato com Carlos Alberto Foresti e Luiz Antônio Tardin, responsável pela defesa dele.

Em contato com a reportagem nesta quinta-feira (22), o advogado comemorou a absolvição de Foresti e explicou que a tese defendida no processo comprovou a inocência do militar.

"Desde o início alegávamos que Foresti nada tinha de relação com o movimento grevista desencadeado em fevereiro de 2017. Ele ainda estava no cargo à frente do Ciodes, mas aguardando a nomeação para ser transferido. Ao saber da situação de risco extremo que dois policiais passaram no dia 8 de fevereiro daquele ano, o Foresti teve um surto e isso ficou comprovado com um laudo médico. Conseguimos provar a inocência e que não há relação alguma dele com a greve", explicou Tardin.

Ainda de acordo com a defesa, o tenente-coronel foi absolvido por unanimidade e segue exercendo as funções dentro da corporação.

O QUE DIZ A CORPORAÇÃO