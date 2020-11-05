Fogos recolhidos durante operação em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A prisão foi efetuada nesta quarta-feira (4) por policiais da Delegacia Especializada em Fiscalização de Armas, Explosivos e Munições, que constataram a venda dos produtos via "delivery", no esquema de entregas. A operação ocorreu sob a coordenação da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e contou com o apoio da equipe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher.

Your browser does not support the audio element. Suspeito é detido por vender fogos irregularmente pela internet no ES

Segundo o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes, não há informações que relacionem a venda dos produtos para organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, como também não é possível afirmar que os clientes sabiam das irregularidades, uma vez que "a página não levanta suspeita".

"Realizamos levantamentos em campo, constatamos o local que ele residia e, durante a operação que culminou na sua captura, identificamos o seu veículo. Foi feita a revista no carro e encontrado o material, sendo dada voz de prisão. Ele não ofereceu resistência e franqueou a entrada da equipe na sua residência, onde foram apreendidos mais fogos, relatou o delegado.

Site de venda de fogos funcionava normalmente com supostas autorizações de órgãos reguladores Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) será responsável por solicitar a retirada do site irregular do ar.