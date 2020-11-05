Homem e adolescente são detidos com drogas e dinheiro em Vitória

Um adolescente de 15 anos e um homem de 35 foram detidos na manhã desta quinta-feira (5) após serem flagrados comercializando drogas no bairro Cruzamento, em Vitória. Policiais militares realizavam um patrulhamento do local quando avistaram os dois indivíduos próximos a uma escadaria do bairro. Os dois fugiram ao perceber a abordagem.
De acordo com a Polícia Militar, ao notarem a presença dos policiais, um deles arremessou uma sacola em um terreno baldio, próximo a uma bananeira. O outro indivíduo, um adolescente de 15 anos, arremessou um radiocomunicador, na frequência do tráfico local. Os dois foram alcançados e abordados.
Na sacola que foi arremessada foram encontradas cinco buchas de haxixe, 16 buchas de maconha, 67 pedras de crack, 50 pinos de cocaína e R$ 301,00 em dinheiro.
A dupla foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória, para onde também foi levado o material apreendido.