Home
>
Polícia
>
Suspeito de tentar furtar posto de saúde é agredido e detido em Cariacica

Suspeito de tentar furtar posto de saúde é agredido e detido em Cariacica

Homem foi localizado com objetos levados da unidade e foi agredido por moradores antes da chegada da Guarda Municipal

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:09

Posto de Saúde do bairro Oriente, em Cariacica, foi arrombado na noite de terça-feira (6)
Posto de Saúde do bairro Oriente, em Cariacica, foi arrombado na noite de terça-feira (6) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem, suspeito de furtar uma unidade de saúde no bairro Oriente, em Cariacica, foi detido pela Guarda Municipal nesta quarta-feira (7). Segundo a corporação, o furto ocorreu na noite de terça-feira (6), quando ele teria arrancado fios e levado diversos itens do local, como micro-ondas, notebook, televisão e sanduicheira. O indivíduo foi encontrado pelos agentes com ferimentos no corpo, provenientes de agressões da população. A identidade dele não foi divulgada.

Recomendado para você

Kevin Lopes Fagundes, 29 anos, se apresentou dias após o crime, foi ouvido e liberado; Polícia Civil informou sobre a conclusão do inquérito e o condutor foi indiciado por homicídio qualificado

Motorista suspeito de atropelar e matar jovem em Conceição da Barra tem prisão preventiva decretada

Caso aconteceu após vítimas irem ao bairro tentar retirar adolescentes do tráfico; crimes ocorreram em agosto do ano passado e prisão de envolvido no mesmo dia ajudou a polícia na investigação

Sete homens são presos por morte e tentativa de assassinato em Viana

Homem foi localizado com objetos levados da unidade e foi agredido por moradores antes da chegada da Guarda Municipal

Suspeito de tentar furtar posto de saúde é agredido e detido em Cariacica

Itens furtados do posto de saúde
Itens furtados do posto de saúde Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com o agente Rauney, os agentes realizavam patrulhamento na região quando receberam a informação de que o suspeito havia entrado em sua residência e que todos os objetos furtados estavam dentro da casa dele. Antes da chegada da equipe, moradores agrediram o homem. “Chegando lá, o indivíduo percebeu que seria detido e tentou fugir. Nós prosseguimos alcançá-lo”, relatou.

Segundo a Guarda Municipal, o suspeito apresentava ferimentos e sangramento intenso em razão das agressões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) encaminhou o homem a um hospital em Vitória, onde ele permanece sob acompanhamento. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda não havia sido registrada. Conforme a apuração da TV Gazeta, o indivíduo será apresentado à delegacia após receber alta médica.

*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta

Leia mais

Imagem - Morre criança atropelada por motociclista sem CNH em Governador Lindenberg

Morre criança atropelada por motociclista sem CNH em Governador Lindenberg

Imagem - Funcionário de restaurante na Praia do Canto é preso por furtar iPhone de cliente

Funcionário de restaurante na Praia do Canto é preso por furtar iPhone de cliente

Imagem - Homem é flagrado pegando carona no para-choque de caminhão na BR 101 no ES

Homem é flagrado pegando carona no para-choque de caminhão na BR 101 no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

guarda municipal Furto

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais