Bairro Oriente

Suspeito de tentar furtar posto de saúde é agredido e detido em Cariacica

Homem foi localizado com objetos levados da unidade e foi agredido por moradores antes da chegada da Guarda Municipal

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:09

Posto de Saúde do bairro Oriente, em Cariacica, foi arrombado na noite de terça-feira (6) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem, suspeito de furtar uma unidade de saúde no bairro Oriente, em Cariacica, foi detido pela Guarda Municipal nesta quarta-feira (7). Segundo a corporação, o furto ocorreu na noite de terça-feira (6), quando ele teria arrancado fios e levado diversos itens do local, como micro-ondas, notebook, televisão e sanduicheira. O indivíduo foi encontrado pelos agentes com ferimentos no corpo, provenientes de agressões da população. A identidade dele não foi divulgada.

Itens furtados do posto de saúde Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com o agente Rauney, os agentes realizavam patrulhamento na região quando receberam a informação de que o suspeito havia entrado em sua residência e que todos os objetos furtados estavam dentro da casa dele. Antes da chegada da equipe, moradores agrediram o homem. “Chegando lá, o indivíduo percebeu que seria detido e tentou fugir. Nós prosseguimos alcançá-lo”, relatou.

Segundo a Guarda Municipal, o suspeito apresentava ferimentos e sangramento intenso em razão das agressões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) encaminhou o homem a um hospital em Vitória, onde ele permanece sob acompanhamento. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda não havia sido registrada. Conforme a apuração da TV Gazeta, o indivíduo será apresentado à delegacia após receber alta médica.

*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta