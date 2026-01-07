Suspeito de tentar furtar posto de saúde é agredido e detido em Cariacica

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 17:09
Um homem, suspeito de furtar uma unidade de saúde no bairro Oriente, em Cariacica, foi detido pela Guarda Municipal nesta quarta-feira (7). Segundo a corporação, o furto ocorreu na noite de terça-feira (6), quando ele teria arrancado fios e levado diversos itens do local, como micro-ondas, notebook, televisão e sanduicheira. O indivíduo foi encontrado pelos agentes com ferimentos no corpo, provenientes de agressões da população. A identidade dele não foi divulgada.
De acordo com o agente Rauney, os agentes realizavam patrulhamento na região quando receberam a informação de que o suspeito havia entrado em sua residência e que todos os objetos furtados estavam dentro da casa dele. Antes da chegada da equipe, moradores agrediram o homem. “Chegando lá, o indivíduo percebeu que seria detido e tentou fugir. Nós prosseguimos alcançá-lo”, relatou.
Segundo a Guarda Municipal, o suspeito apresentava ferimentos e sangramento intenso em razão das agressões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) encaminhou o homem a um hospital em Vitória, onde ele permanece sob acompanhamento. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda não havia sido registrada. Conforme a apuração da TV Gazeta, o indivíduo será apresentado à delegacia após receber alta médica.
*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta
