Funcionário de restaurante na Praia do Canto é preso por furtar iPhone de cliente

Um funcionário de um restaurante de frutos do mar localizado na Praia do Canto, em Vitória, foi preso após furtar o celular de um cliente no fim da tarde de terça-feira (6).

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o diretor do estabelecimento relatou que o cliente informou ter ido ao banheiro e deixado o aparelho sobre a mesa. Ao retornar, percebeu que o celular, um iPhone 14 Pro havia desaparecido. Diante da situação, o diretor acessou o sistema de videomonitoramento do restaurante.

As imagens, segundo relato da ocorrência, mostram o funcionário se aproximando da mesa onde o cliente estava, pegando o celular, escondendo o aparelho sob uma bandeja e seguindo em direção à cozinha. Já no local, ele coloca o objeto no bolso.