Funcionário de restaurante na Praia do Canto é preso por furtar iPhone de cliente
Um funcionário de um restaurante de frutos do mar localizado na Praia do Canto, em Vitória, foi preso após furtar o celular de um cliente no fim da tarde de terça-feira (6).
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o diretor do estabelecimento relatou que o cliente informou ter ido ao banheiro e deixado o aparelho sobre a mesa. Ao retornar, percebeu que o celular, um iPhone 14 Pro havia desaparecido. Diante da situação, o diretor acessou o sistema de videomonitoramento do restaurante.
As imagens, segundo relato da ocorrência, mostram o funcionário se aproximando da mesa onde o cliente estava, pegando o celular, escondendo o aparelho sob uma bandeja e seguindo em direção à cozinha. Já no local, ele coloca o objeto no bolso.
O funcionário foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por furto e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.