Morre criança atropelada por motociclista sem CNH em Governador Lindenberg

Menino de 9 anos morre após atropelamento em Governador Lindenberg Crédito: Acervo familiar

Morreu na noite de terça-feira (6) o menino de nove anos atropelado por uma motocicleta na comunidade de São João de Novo Brasil, distrito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu há uma semana, na noite do dia 1º de janeiro, e, desde então, Marco Antônio Santos da Silva estava internado em um hospital. A mãe dele, Patrícia Rosa dos Santos, contou que a família participava de um churrasco e que, momentos antes do acidente, o filho brincava com outras crianças.

Na ocasião do acidente, a Polícia Militar (PM) informou que, quando chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já realizava o atendimento médico ao motociclista e à criança. Por esse motivo, não foi possível realizar o teste do bafômetro no condutor, que, segundo a PM, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ainda conforme a corporação, o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado.

Marco Antônio foi encaminhado pelo Samu/192 ao Hospital São José, em Colatina. O menino chegou à unidade consciente, mas, logo após dar entrada, sofreu uma parada cardíaca de aproximadamente 10 minutos, sendo reanimado pela equipe médica. Em seguida, houve uma segunda parada cardíaca, que durou cerca de sete minutos, até que os sinais vitais fossem restabelecidos. Devido à gravidade do quadro clínico, a criança permaneceu internada e mantida por aparelhos até a confirmação da morte.