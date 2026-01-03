Criança é atropelada por motociclista sem CNH em Governador Lindenberg

Ambulância do Samu Crédito: Divulgação | Sesa

Um menino de 9 anos foi atropelado por uma motocicleta enquanto caminhava na rua. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (1), na comunidade de São João Coslop, distrito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. A mãe da vítima relatou que ele passava pelo local no sentido Barra de Novo Brasil, quando foi atingido pelo veículo.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, o Samu/192 já estava realizando o atendimento do motociclista e da criança. Por esse motivo, não foi possível fazer o teste do bafômetro. De acordo com a PM, a motocicleta estava com o licenciamento atrasado e foi guinchada. O condutor também não era habilitado.