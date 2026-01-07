Homem é flagrado pegando carona no para-choque de caminhão na BR 101 no ES

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana, mostrando um homem pegando carona de forma perigosa, sentado no para-choque de um caminhão que trafegava na BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, chamou a atenção de usuários da rodovia. Na gravação, o passageiro aparece se segurando apenas na estrutura externa do veículo, sem qualquer tipo de proteção (veja acima).

Responsável pela fiscalização na rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada por A Gazeta para se pronunciar sobre a situação. A corporação destacou que a prática é extremamente perigosa e coloca em risco tanto a pessoa transportada quanto os demais usuários da via. Segundo a PRF, a carroceria não oferece segurança e pode provocar quedas ou arremessos em situações como freadas bruscas, curvas ou colisões.