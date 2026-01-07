A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem é flagrado pegando carona no para-choque de caminhão na BR 101 no ES

Publicado em 07/01/2026 às 10h50
Segundo a PRF, a prática é extremamente perigosa e coloca em risco tanto a pessoa transportada quanto os demais usuários da via, já que a carroceria não oferece segurança e pode causar quedas ou arremessos em casos de freadas bruscas, curvas ou colisões.

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana, mostrando um homem pegando carona de forma perigosa, sentado no para-choque de um caminhão que trafegava na BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, chamou a atenção de usuários da rodovia. Na gravação, o passageiro aparece se segurando apenas na estrutura externa do veículo, sem qualquer tipo de proteção (veja acima).

Responsável pela fiscalização na rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada por A Gazeta para se pronunciar sobre a situação. A corporação destacou que a prática é extremamente perigosa e coloca em risco tanto a pessoa transportada quanto os demais usuários da via. Segundo a PRF, a carroceria não oferece segurança e pode provocar quedas ou arremessos em situações como freadas bruscas, curvas ou colisões.

A Polícia Rodoviária Federal explicou que, apenas com base nas imagens, não é possível apontar responsabilidades. Conforme a corporação, o flagrante não foi feito por equipes policiais, e as imagens sugerem a possibilidade de o motorista do caminhão não ter percebido a presença do homem na traseira do veículo. A PRF reforçou que situações como essa representam alto risco e orientou que práticas desse tipo não sejam realizadas.

Publicidade