Homem é flagrado pegando carona no para-choque de caminhão na BR 101 no ES
Um vídeo que circula nas redes sociais nesta semana, mostrando um homem pegando carona de forma perigosa, sentado no para-choque de um caminhão que trafegava na BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, chamou a atenção de usuários da rodovia. Na gravação, o passageiro aparece se segurando apenas na estrutura externa do veículo, sem qualquer tipo de proteção (veja acima).
Responsável pela fiscalização na rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada por A Gazeta para se pronunciar sobre a situação. A corporação destacou que a prática é extremamente perigosa e coloca em risco tanto a pessoa transportada quanto os demais usuários da via. Segundo a PRF, a carroceria não oferece segurança e pode provocar quedas ou arremessos em situações como freadas bruscas, curvas ou colisões.
A Polícia Rodoviária Federal explicou que, apenas com base nas imagens, não é possível apontar responsabilidades. Conforme a corporação, o flagrante não foi feito por equipes policiais, e as imagens sugerem a possibilidade de o motorista do caminhão não ter percebido a presença do homem na traseira do veículo. A PRF reforçou que situações como essa representam alto risco e orientou que práticas desse tipo não sejam realizadas.