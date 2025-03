Após investigações

Suspeito de roubar veículo em assalto com arma de fogo é preso na Serra

As investigações começaram após a denúncia do crime, e, no mesmo dia, o automóvel foi recuperado com as placas totalmente adulteradas; caso aconteceu na manhã de segunda-feira (10)

Imagem mostra momento exato do assalto no bairro Manoel Plaza, na Serra, na manhã desta segunda-feira (10). (Videomonitoramento)

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Um homem de 27 anos, suspeito de roubar o veículo de um supervisor de vigilância privada, de 44 anos, foi preso nesta terça-feira (11). O crime aconteceu na manhã de segunda-feira (10) quando a vítima chegava ao trabalho, no bairro Manoel Plaza, na Serra. O sdetido não teve o nome divulgado.

Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostra o momento em que o homem estaciona o veículo (veja acima), pega alguns pertences no banco traseiro e acaba surpreendido pelo criminoso armado. A Polícia Civil informou que as investigações começaram imediatamente após a denúncia, e, no mesmo dia, o automóvel foi recuperado com as placas totalmente adulteradas.

Posteriormente, o suspeito foi identificado e localizado no bairro José de Anchieta, também na Serra. Com ele, os objetos pessoais da vítima também foram recuperados. O homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo e adulteração veicular. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

