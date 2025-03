Em Vila Velha

Acidente entre duas motos termina em morte na Rodovia do Sol

Segundo testemunha, vítima de 35 anos se desequilibrou após a colisão e bateu em um poste, na última terça-feira (11)

Acidente matou homem de 35 anos na Rodovia do Sol. (Ouvinte | CBN Vitória)

Um homem de 35 anos morreu em um acidente envolvendo duas motocicletas na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha, na última terça-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Trânsito foi acionada para a ocorrência e, ao chegar ao local, foi informada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) que o motociclista não tinha resistido. Não há detalhes sobre a identidade da vítima, apenas a idade.

Uma testemunha relatou aos policiais militares que outra motocicleta bateu no veículo da vítima, que perdeu o equilíbrio, caiu ao chão e se chocou com um poste às margens da rodovia. De acordo com a testemunha, o outro possível condutor envolvido no acidente fugiu do local.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) também foi procurada e informou que o acidente aconteceu no fim da tarde de terça-feira (11), no sentido Norte da rodovia, ou seja, no sentido Vitória. Uma faixa precisou ser interditada, mas foi liberada às 20h20.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Até a manhã desta quarta-feira (12), nenhum suspeito havia sido detido.

A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 18h. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória.

