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Arrastões

Suspeito de participar de roubo é morto em confronto com a PM na Serra

Três criminosos roubaram um carro branco e realizaram uma série de arrastões; foram perseguidos pela polícia e, no confronto, um deles foi baleado. Os outros dois fugiram

Publicado em 09 de Março de 2021 às 16:25

Publicado em 

09 mar 2021 às 16:25
Arrastão na Serra
Indivíduos roubam carro e cometem arrastão em Bairros da Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Três criminosos roubaram um carro branco e realizaram uma série de arrastões na Serra, na manhã desta terça-feira (9). Depois de ser acionada por várias vítimas, a Polícia Militar iniciou uma perseguição ao trio. Durante a fuga houve confronto, um dos criminosos foi baleado e morreu. Os outros dois seguem sendo procurados.
De acordo com informações da TV Gazeta, o caso teve início pela manhã, por volta das 8h, quando o trio roubou o carro de um empresário no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra. Com o veículo, começaram a fazer arrastões, tanto no bairro onde roubaram o veículo como também em Nova Carapina e Civit, de onde chegou relato de pessoas assaltadas. Segundo a PM, primeiramente chegou ao conhecimento, pelo Ciodes, que os suspeitos estavam assaltando pessoas em um ponto de ônibus no bairro São Diogo, na Serra.
Depois de serem acionados por várias vítimas, os policiais iniciaram buscas pelos criminosos. Eles foram localizados e uma perseguição teve início. Na altura do bairro Civit, eles abandonaram o carro e fugiram pela mata. 
Houve confronto, um dos criminosos foi baleado e chegou a ser levado para a UPA de Carapina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo informações da polícia. Os outros dois seguem sendo procurados. Também de acordo com a PM, um helicóptero do Notaer foi acionado para auxiliar nas buscas.
Arrastão na Serra
O Notaer foi acionado para auxiliar nas buscas pelos criminosos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O carro foi recuperado e nele foram localizados celulares e tablets. Os policiais também encontraram um revólver calibre 38.
A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil que informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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