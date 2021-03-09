Suspeito de participar de roubo é morto em confronto com a PM na Serra

De acordo com informações da TV Gazeta, o caso teve início pela manhã, por volta das 8h, quando o trio roubou o carro de um empresário no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro, na Serra. Com o veículo, começaram a fazer arrastões, tanto no bairro onde roubaram o veículo como também em Nova Carapina e Civit, de onde chegou relato de pessoas assaltadas. Segundo a PM, primeiramente chegou ao conhecimento, pelo Ciodes, que os suspeitos estavam assaltando pessoas em um ponto de ônibus no bairro São Diogo, na Serra.