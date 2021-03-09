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Violência

Homem de 53 anos é baleado na Barra do Jucu em Vila Velha

Testemunhas contaram à polícia que viram o momento em que ele foi baleado. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (8). Os suspeitos não foram presos

Publicado em 09 de Março de 2021 às 10:34

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

09 mar 2021 às 10:34
Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha
Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 53 anos foi baleado por criminosos que passaram em um carro na Barra do Jucu, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (8). Ele foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Testemunhas contaram à polícia que o homem estava em uma ponte do bairro, quando um carro passou e parou na frente dele. Os criminosos então começaram a atirar contra a vítima.
Ele levou três tiros e ainda conseguiu correr pra casa. O filho dele, de 18 anos, o levou para o Hospital Bezerra de Faria. Ainda não há informações sobre estado de saúde dele. De acordo com a família, ele não tinha envolvimento com crimes.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
Com informações da TV Gazeta e do G1/ES

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