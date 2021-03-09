Homem de 53 anos é baleado na Barra do Jucu em Vila Velha

Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 53 anos foi baleado por criminosos que passaram em um carro na Barra do Jucu, em Vila Velha , na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (8). Ele foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Testemunhas contaram à polícia que o homem estava em uma ponte do bairro, quando um carro passou e parou na frente dele. Os criminosos então começaram a atirar contra a vítima.

Ele levou três tiros e ainda conseguiu correr pra casa. O filho dele, de 18 anos, o levou para o Hospital Bezerra de Faria. Ainda não há informações sobre estado de saúde dele. De acordo com a família, ele não tinha envolvimento com crimes.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.