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Violência

Criança é baleada em tiroteio no bairro Itararé, em Vitória

O menino foi levado para o Hospital Infantil. A família relatou que ele levou um tiro na perna esquerda

Publicado em 08 de Março de 2021 às 19:08

Publicado em 

08 mar 2021 às 19:08
Tiroteio em Vitória
Criança jogava futebol na praça de Itararé quando foi atingida por um disparo Crédito: Google Street View
Um tiroteio foi registrado na tarde desta segunda-feira (08), por volta das 16h40, na praça do bairro Itararé, em Vitória. A Polícia Militar foi acionada e está no local.
Segundo moradores da região, dois indivíduos de moto passaram atirando na região e uma criança de 8 anos acabou atingida por uma bala.
De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, o menino foi levado para o Hospital Infantil. A família relatou que ele levou um tiro na perna esquerda, mas que chegou consciente ao atendimento médico. Ele precisou passar por um exame de raio-x para saber se será necessário realizar uma cirurgia de retirada da bala. 
A família da criança contou que ela estava com os colegas, treinando futebol na escolinha da praça do bairro, quando começou o tiroteio. Com os disparos, todos entraram em desespero e saíram correndo, momento em que a criança foi atingida. O irmão mais velho dele, de 16 anos, foi quem o socorreu e pediu ajuda para levá-lo ao hospital.
Demandada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, haverá informações do caso e se há detidos.
A Polícia Militar informou que foi acionada e que uma guarnição esteve no local.

PRESENÇA DA POLÍCIA MILITAR 

Por volta das 19h15, a reportagem da TV Gazeta relatou que esteve no bairro e que não encontrou viaturas da polícia, bem como foi aconselhada por moradores a deixar o local por motivos de segurança. Em resposta, a PM informou que está realizando o patrulhamento no bairro e que, além disso, a região conta com um reforço do policiamento realizado por militares da Força Tática.

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