Jovem é morto a tiros dentro de carro em bairro de Vitória

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros no bairro Jabour, em Vitória, na noite desta segunda-feira (08). Muitos tiros foram ouvidos pela comunidade.Um morador chegou a flagrar em vídeo o barulho dos disparos. O jovem morto foi identificado como Lucas Pimentel Nunes e morava no bairro Carapebus, na Serra, mas estava na casa da irmã.
A irmã contou à Polícia que Lucas tinha acabado de sair da casa dela quando bandidos cercaram o carro e começaram a atirar. O veículo ainda andou um pouco até parar. Um morador do bairro, que gravava a chuva da janela de casa, flagrou o momento em que os tiros são disparados. Veja o vídeo abaixo
Os criminosos ainda foram até o carro e atiraram mais vezes contra ele. O jovem morreu dentro do carro. A vítima tinha passagens na Polícia, de acordo com a família. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta