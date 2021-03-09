Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Jovem é morto a tiros dentro de carro em bairro de Vitória

O jovem morto foi identificado como Lucas Pimentel Nunes e morava no bairro Carapebus, na Serra, mas nesta segunda-feira (09) estava na casa da irmã, em Jabour, Vitória

Publicado em 09 de Março de 2021 às 08:00

Publicado em 

09 mar 2021 às 08:00
Homem foi assassinado a tiros em Vitória
Jovem foi morto a tiros dentro de carro no bairro Jabour Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 25 anos foi morto a tiros no bairro Jabour, em Vitória, na noite desta segunda-feira (08). Muitos tiros foram ouvidos pela comunidade.Um morador chegou a flagrar em vídeo o barulho dos disparos. O jovem morto foi identificado como Lucas Pimentel Nunes e morava no bairro Carapebus, na Serra, mas estava na casa da irmã.
A irmã contou à Polícia que Lucas tinha acabado de sair da casa dela quando bandidos cercaram o carro e começaram a atirar. O veículo ainda andou um pouco até parar.  Um morador do bairro, que gravava a chuva da janela de casa, flagrou o momento em que os tiros são disparados. Veja o vídeo abaixo
Os criminosos ainda foram até o carro e atiraram mais vezes contra ele. O jovem morreu dentro do carro. A vítima tinha passagens na Polícia, de acordo com a família.  Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Golpe na Serra: criminosos se passam por funcionários da prefeitura

Criança é baleada em tiroteio no bairro Itararé, em Vitória

Polícia investiga morte de professor de História de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Polícia Civil Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados