Suspeito de participar da morte de irmãos adolescentes é preso em Linhares

João Victor dos Santos Lírio, de 23 anos, é suspeito de envolvimento na execução dos irmãos Estevão Azevedo Costa, de 14 anos, e João Francisco, de 15, em agosto do ano passado

Publicado em 22 de julho de 2025 às 11:18

João Victor dos Santos Lírio, de 23 anos, foi preso em Linhares Crédito: Redes Sociais

A Polícia Militar disse que João Victor estava com outras duas pessoas em um Fiat Uno, que fazia manobras perigosas na região do bairro Santa Cruz, e foi reconhecido pelos policiais. O jovem era considerado foragido da Justiça, pois tinha um mandado de prisão e outro de recaptura em aberto. >

Houve uma perseguição e, em determinado momento, João Victor desembarcou do veículo ainda em movimento com uma arma na mão. Segundo a PM, um policial atirou com a intenção de “repelir a ameaça”. O suspeito conseguiu fugir por um lote, pulando diversos muros de casas. Os outros dois ocupantes do Fiat Uno foram abordados e detidos, um deles foi identificado como Thales Barbosa dos Santos, de 23 anos, e o outro, um adolescente de 16 anos.>

A PM recebeu uma denúncia de que João Victor estaria tentando invadir um imóvel e foi ao local, onde conseguiu deter o suspeito. Com ele foram encontradas drogas. Perguntado sobre a arma, o indivíduo relatou que se desfez dela e se negou a informar o local exato onde a deixou. >

O trio foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. Segundo o boletim de ocorrência, já no local, Thales teria ameaçado policiais. Consta também que ele foi observado orientando o adolescente a assumir a posse dos entorpecentes. Ainda conforme o documento, os três indivíduos são suspeitos de envolvimento em crimes ocorridos na cidade e costumam atuar em um grupo com sete pessoas. >

Em nota, a Polícia Civil informou que João Victor foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e teve cumprido o mandado de prisão contra ele. Já Thales foi autuado em flagrante pelos crimes de resistência, desacato, tráfico de drogas e por dirigir sem habilitação. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.>

O adolescente, segundo a corporação, vai responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele foi reintegrado à família, após o responsável assumir o compromisso de comparecer em juízo.>

João Victor havia fugido do presídio

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), João Victor estava detido na Penitenciária Regional de Linhares (PRL), cumprindo regime semiaberto, mas não retornou à unidade após trabalho externo em 21 de novembro do ano passado e era considerado foragido desde então.>

A Gazeta noticiou em dezembro do ano passado que a investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares aponta que João Victor "atuou de forma secundária no crime, não participando efetivamente da execução das vítimas", mas não detalhou de que forma houve essa participação. >

Relembre o caso

Estevão à esquerda e João Francisco à direita Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Estevão e João Francisco foram encontrados mortos na tarde do dia 8 de agosto de 2024, em um terreno localizado em um residencial no bairro Santa Cruz. Eles eram considerados desaparecidos desde a noite anterior. À reportagem da TV Gazeta, o titular da Delegacia Regional da cidade, delegado Fabrício Lucindo, afirmou que os adolescentes foram assassinados. Segundo o boletim de ocorrência, os dois foram executados com vários tiros na cabeça.>

Segundo Lucindo, os irmãos foram atraídos para uma armadilha. João Francisco recebeu uma ligação e iria sair sozinho, mas acabou levando o irmão. De acordo com o delegado, há registro de envolvimento dos irmãos em crimes de tráfico de drogas e roubo. >

Um suspeito identificado como Cosme Ramos de Jesus, conhecido como "Coé", foi preso em setembro do ano passado, em Prado (BA), quando estava trabalhando como pedreiro em uma construção. Em janeiro deste ano, um indivíduo que não teve a identidade revelada, foi preso também por envolvimento no crime, em Niterói (RJ). A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou à época que o suspeito acreditava que João Francisco seria informante da polícia.>

