Suspeito de matar vendedor de picolé para servir de 'exemplo' é preso em Vitória

Caso aconteceu em 2019 no bairro Conquista, na Capital. Segundo as investigações, o crime teve motivação ligada ao tráfico de drogas

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:46

Cristiano Santos Gonçalves é suspeito de participar do assassinato de um vendedor de picolé em 2019
Cristiano Santos Gonçalves foi preso nesta segunda-feira (22), em Vitória Crédito: Roberto Pratti

Um homem de 45 anos foi preso na noite desta segunda-feira (22), em Vitória, por suspeita de participação no assassinato do vendedor de picolé Jackson Pereira, executado dentro de casa no bairro Conquista, em 2019. O crime teve motivação ligada ao tráfico de drogas e, segundo a polícia, o homem morto não era o alvo do grupo criminoso.

O suspeito — identificado como Cristiano Santos Gonçalves — foi detido no bairro República e não reagiu à abordagem. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça no último dia 19. De acordo com o inquérito, Jackson foi espancado e baleado após oito criminosos invadirem a casa dele a procura do cunhado, suposto rival do tráfico. 

Como o alvo não estava no local, o grupo executou o vendedor. Segundo testemunhas, um deles chegou a dizer que eles não pegaram quem realmente queriam, mas "deixaram um de exemplo". Na ocasião, a irmã de Jackson também teria sido agredida com socos e coronhadas. Após a prisão, Cristiano foi levado para realizar exames no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

A reprotagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento. 

