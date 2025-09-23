Casal de namorados é atacado a tiros em Conceição da Barra, no ES

Um casal de namorados foi atacado a tiros em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22). O homem morreu no local do crime, no bairro Novo Horizonte, e a mulher foi levada para um hospital. A Polícia Militar informou que o casal estava caminhando, quando dois atiradores saíram de área de mata já disparando.