Casal de namorados é atacado a tiros em Conceição da Barra, no ES
Publicado em 23/09/2025 às 12h21
Um casal de namorados foi atacado a tiros em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (22). O homem morreu no local do crime, no bairro Novo Horizonte, e a mulher foi levada para um hospital. A Polícia Militar informou que o casal estava caminhando, quando dois atiradores saíram de área de mata já disparando.
O nome da vítima que morreu não foi divulgado. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares e o crime será investigado pela Polícia Civil. "Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar".