Suspeito de matar esposa com marretadas na cabeça é preso em Fundão

Crime ocorreu no ano de 2020, em Praia Grande, na orla do município. Na época, o homem alegou que a motivação se deu por conta de uma dívida de R$ 20

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:21

Polícia Penal prende homem suspeito de matar a esposa com golpes de marreta em Fundão. Crédito: Divulgação | Polícia Penal

Um homem, identificado apenas com a sigla AGS, foi preso na manhã desta quarta-feira (25) suspeito de matar a esposa, Edna de Jesus, de 30 anos, com golpes de marreta na cabeça em Fundão. O crime aconteceu no ano 2020, na localidade de Enseada das Garças, em Praia Grande, na orla do município, logo após o casal ter discutido por uma dívida de R$ 20 reais que seria usada para pagar despesas mensais, segundo apontou a investigação. Na época, ele confessou o crime. >

No depoimento dado à Polícia Militar há cinco anos, o homem contou que quando a briga acabou e ele foi dormir, mas acordou no meio da noite com Edna o ameaçando com uma faca. Ele conseguiu desarmar a vítima e a briga teria seguido para o quintal da casa, onde a mulher teria prosseguido com as agressões, incluindo socos e chutes.>

Na época, a PM informou que o suspeito então pegou uma marreta e deu um golpe na vítima, que continuou com as agressões. O suspeito, então, golpeou mais vezes a mulher na cabeça e a matou. O corpo da vítima chegou a ser ocultado embaixo de uma caixa d’água no quintal de casa. AGS permaneceu ao lado até decidir se entregar. Para a polícia, a atitude evidenciou a frieza e requinte de crueldade de quem cometeu o assassinato.>

A prisão aconteceu durante uma operação entre a Polícia Penal do Espírito Santo, por meio da Divisão de Escolta e Recapturas (DERP), em ação conjunta com a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Fundão. Conforme a corporação, foram utilizados serviços de monitoramento e inteligência.>

