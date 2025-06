Fuga frustrada

Detento é baleado ao tentar fugir durante atendimento médico em Aracruz

Gabriel Lucas Joana havia sido levado para receber atendimento quando tentou fugir, segundo a polícia. Ele possui anotações criminais por homicídio, roubo e tráfico de drogas

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:01

Detento é baleado ao tentar fugir durante atendimento médico em Aracruz Crédito: Leitor A Gazeta

Um detento levado por policiais penais para atendimento médico no Hospital São Camilo, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi baleado ao tentar fugir da custódia na manhã desta quarta-feira (25). O nome do interno não foi divulgado, mas a reportagem de A Gazeta apurou que se trata de Gabriel Lucas Joana, que responde à Justiça por crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas. O presidiário foi socorrido e segue internado, sob escolta.>

Em nota, a Polícia Penal detalhou que, por volta das 9h30, durante procedimento de escolta médica, um interno tentou fugir após atendimento hospitalar. A corporação informou que o custodiado foi inicialmente conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Rica. Após avaliação médica, o detento foi encaminhado ao Hospital São Camilo para a realização de um exame de raio-x no pé, devido a queixas de fratura.>

"Após a realização dos exames, já na saída da unidade hospitalar, o interno rompeu a contenção e tentou fugir, sendo imediatamente perseguido pelos policiais penais", diz a nota. Durante a ação, segundo a Polícia Penal, diante do que chamou de "necessidade de manter a custódia do interno e no estrito cumprimento do dever legal, um dos policiais efetuou disparos com arma de fogo, atingindo o custodiado nas panturrilhas (direita e esquerda) e no antebraço direito, frustrando a tentativa de fuga". >

A Polícia Penal informou ainda que o preso "foi imediatamente socorrido pela equipe médica do Hospital São Camilo (em Aracruz), onde permanece em estado de saúde estável".>

Também por nota, o Hospital São Camilo em Aracruz informou que "a segurança dos demais pacientes, acompanhantes e colaboradores não foi comprometida, e as atividades da unidade seguem normalmente, com reforço nas medidas de segurança".>

Na íntegra | Nota da Polícia Penal A Polícia Penal do Espírito Santo, informa que na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 9h30, durante procedimento de escolta médica, um interno tentou empreender fuga após atendimento hospitalar. O custodiado, GLJ, foi conduzido por Policiais Penais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Rica, em São Mateus, que após avaliação médica, encaminhou o interno ao Hospital São Camilo para realização de exame de raio-x no pé, diante de queixas de fratura. Após a realização dos exames, já na saída da unidade hospitalar, o interno rompeu a contenção e tentou fugir, sendo imediatamente perseguido pelos policiais penais. Durante a ação, diante da necessidade de manter a custódia do interno e no estrito cumprimento do dever legal, um dos policiais efetuou disparos com arma de fogo, atingindo o custodiado nas panturrilhas (direita e esquerda) e no antebraço direito, frustrando a tentativa de fuga. O interno foi imediatamente socorrido pela equipe médica do Hospital São Camilo, onde permanece em estado de saúde estável.

Na íntegra | Nota do Hospital São Camilo em Aracruz O Hospital São Camilo informa que, na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 11h, um homem tentou fugir enquanto era direcionado por policiais penais até a viatura da Secretaria de Justiça (Sejus), dentro da unidade hospitalar. Ele havia sido levado ao hospital para receber atendimento ortopédico, após encaminhamento da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Vila Rica. Durante a tentativa de fuga, o homem foi baleado pelos agentes de segurança da Sejus. Ele recebeu atendimento médico imediato na unidade, encontra-se em estado de saúde estável, mas deverá passar por cirurgia. Permanece sob custódia. A segurança dos demais pacientes, acompanhantes e colaboradores não foi comprometida, e as atividades da unidade seguem normalmente, com reforço nas medidas de segurança. O Hospital São Camilo reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos e informa que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.

